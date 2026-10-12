港坪運動公園野狗追人！69歲婦晨運跌傷 消防緊急送醫

嘉義69歲婦遭野狗追逐跌傷，消防出動救護。圖／市消防局提供 嘉義市一名69歲婦人昨天上午在港坪運動公園運動時，突然遭野狗追逐，不慎跌倒受傷，造成左手腕扭傷及腰部疼痛。嘉義市消防局獲報派遣救護車到場，經初步處置後送醫治療，所幸婦人意識清楚、生命徵象穩定。

嘉義市消防局表示，昨天上午8時15分接獲民眾報案，指港坪運動公園發生創傷案件，立即派遣第一大隊德安分隊救護人員前往處理。

救護人員抵達現場後，發現69歲婦人運動期間遭野狗追逐，因閃避不及跌倒，導致左手腕扭傷、腰部疼痛。救護人員隨即評估傷勢，並進行患部固定等急救處置，確認婦人意識清楚、生命徵象穩定後，將她送往嘉義榮民醫院接受後續治療。

港坪運動公園是嘉義市民日常運動、散步及休閒場所，這起婦人遭野狗追逐跌傷事件，也提醒民眾在戶外活動時，除了注意運動安全，還須留意周遭動物動態，避免因突發狀況受傷。

消防局提醒，民眾外出運動若遇到野狗追逐，應保持冷靜，避免突然奔跑或做出激烈動作，以免刺激犬隻或因慌亂跌倒。若不慎跌倒，出現手腕、腰部疼痛或活動受限等症狀，應避免勉強移動，並視傷勢儘速就醫。

消防局表示，若傷者疼痛明顯、無法站立或出現其他緊急狀況，應立即撥打119求助，由專業救護人員到場評估及處置。