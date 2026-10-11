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影／桃園砂石車扯倒路口號誌桿 再撞進中古車行瞬間曝光

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

今天是雙十國慶連假最後1天，桃園市大溪區介壽路下午發生驚悚車禍，1輛砂石車不明原因突然自撞分隔島扯倒號誌桿後，接著直衝撞進路旁的中古車行，車行內6輛車被撞毀。警消獲報到場，砂石車邱姓駕駛意識清楚未送醫，幸未波及其他路過人車，有驚無險。

警消今天下午2時許獲報，大溪區介壽路384巷口發生車禍，有砂石車撞進中古車行，消防局第四大隊圳頂分隊派員到場，現場45歲砂石車邱姓男駕駛意識清楚，身體無大礙拒絕送醫。不過，該路段分隔島與號誌桿都被撞毀，路旁中古車行也被波及，一片狼籍。

桃園市警局大溪分局調查，45歲邱姓男子今下午2時多駕駛營業貨運曳引車，沿大溪區介壽路往大溪方向行駛，行經介壽路與介壽路555巷口時，碰撞中央分隔島，隨後波及路旁中古車行，造成號誌桿斷裂及車行6部車輛受損。

邱男意識清楚，無明顯外傷，經救護人員評估後拒絕送醫。警方現場實施酒測，測試值為0，毒品快篩呈陰性。

警方已調閱相關監視器影像，相關影像顯示，砂石車原本行駛在內線車道，不明原因逐漸往中央分隔島偏移，先是撞倒號誌桿後，接著直接撞進中古車行，當時恰好有機車經過事發路段，好在機車騎士早一步往前騎，未被砂石車撞上，是不幸中大幸。

大溪分局呼籲，駕駛人行車時應注意車前狀況及路況，大型車輛出車前更應確實檢查車況及煞車系統，以確保行車安全。

今天是雙十國慶連假最後1天，桃園市大溪區介壽路下午發生驚悚車禍，1輛砂石車不明原因突然自撞分隔島扯倒號誌桿後，接著直衝撞進路旁的中古車行，車行內6輛車被撞毀。記者鄭國樑／翻攝
今天是雙十國慶連假最後1天，桃園市大溪區介壽路下午發生驚悚車禍，1輛砂石車不明原因突然自撞分隔島扯倒號誌桿後，接著直衝撞進路旁的中古車行，車行內6輛車被撞毀。記者鄭國樑／翻攝

今天是雙十國慶連假最後1天，桃園市大溪區介壽路下午發生驚悚車禍，1輛砂石車不明原因突然自撞分隔島扯倒號誌桿後，接著直衝撞進路旁的中古車行，車行內6輛車被撞毀。記者鄭國樑／翻攝
今天是雙十國慶連假最後1天，桃園市大溪區介壽路下午發生驚悚車禍，1輛砂石車不明原因突然自撞分隔島扯倒號誌桿後，接著直衝撞進路旁的中古車行，車行內6輛車被撞毀。記者鄭國樑／翻攝

今天是雙十國慶連假最後1天，桃園市大溪區介壽路下午發生驚悚車禍，1輛砂石車不明原因突然自撞分隔島扯倒號誌桿後，接著直衝撞進路旁的中古車行，車行內6輛車被撞毀。記者鄭國樑／翻攝
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