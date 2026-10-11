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影／竹北博愛街工廠大火 濃煙直竄天際、火舌竄出...15車、34人前往搶救

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市博愛街今天下午傳出工廠火警，黑色濃煙不斷竄出，消防局於下午4時26分接獲通報，指博愛街發生火警，隨即派遣竹北、豐田、光明、山崎、高鐵、新工、新埔等分隊及大車組，共計15車、34人前往搶救。

從空拍畫面可見，工廠屋頂上方竄出大量濃密黑煙，迅速向周邊擴散，幾乎遮蔽整片廠區，煙霧中還可見明顯火舌竄出。現場火勢相當猛烈，消防人員正持續進行搶救，實際燃燒範圍及起火原因仍待進一步確認。

消防局表示，本案已依規定通報警方、環保局及火災調查人員，現場為1樓鐵皮工廠，目前消防人員仍在現場搜尋火點，據報案人表示無人員受傷受困，詳細燃燒情形及起火原因尚待進一步確認。

消防局提醒，附近發生火災，請經過民眾提高警覺，注意自身安全；用路人應提前改道，避免靠近火災現場，並配合消防人員及警方的交通管制，以利救災作業進行。

新竹縣竹北市博愛街今天下午傳出工廠火警，黑色濃煙竄出。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹北市博愛街今天下午傳出工廠火警，黑色濃煙竄出。圖／新竹縣消防局提供

竹北 高鐵 火災

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