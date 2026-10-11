國慶日登山事故多 台中市和平山區連4件1人急救不治

台中市和平山區昨天國慶日登山人多，連續發生4件山域事故，消防局派人員上山搶救，其中67歲劉姓男山友在八仙山4.9公里處OHCA，送醫急救不治。

台中市消防局昨天上午9時19分獲報，中市和平區八仙山往東八仙山舊林道上山域事故案件，通知轄區谷關及和平分隊整備完畢後出勤，出動消防警備車2輛，消防人員4名，現場由資深隊員賴俞全率隊前往救援。

1行3人登山團，其中2人46歲女子和53歲女子遭蜂螫，其中一人反應較為嚴重，一度有呼吸急促、尿失禁症狀，意識清楚可行走，1行3人返回營地使用自備的抗組織胺藥物，請求消防局協助。搜救人員自八仙山登山口起登，後來報案人回報可自行下山，通知任務取消。

昨天中午12時23分消防局獲報，和平區八仙山4.9公里處一人OHCA案件，通報轄區分隊完成整備後出勤前往，由分隊長蘇進達帶隊前往救援。

現場為1行9人登山團，其中67歲劉姓男子OHCA，搜救人員自八仙山登山口起登，下午2時47分接觸患者，患者為OHCA，立即實施CPR，將患者固定完成後開始下撤，晚上8時45分抵達登山口，後續交由警方及禮儀社相關人員。

昨天下午4時44分獲報，和平區東卯山步道1.5K山域事故，派遣東勢分隊消防車2輛、消防人員4名、義消1名，由小隊長陳柏余帶隊前往。

據報案人表示，一行2人登山，其中一名51歲女子右腳扭傷，行走困難，請求消防局救援。搜救人員前往登山口，接觸待救者，待救者意識清楚，右腳扭傷，給予固定後以揹負方式下山，晚上抵達登山口，由和平消防分隊救護車送往東勢農民醫院。

昨天另有一件八仙山5．2 K事故，後來由山友自行處理，消防局未派人車到場救援。

台中市和平區八仙山4.9K昨天山域事故，一名山友 OHCA，消防隊員和搜救人員使用推輪系統下撤。圖／台中市消防局提供