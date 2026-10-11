快訊

「黑道狀元」董念台病逝 8年前娶小33歲嫩妻自嘲「美女與野獸」

韓國瑜談朝野「再怎麼吵也有道德尺度」 被問國慶話題3字回應

鴻海在列…遭控侵權美國啟動337調查 公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖山水濕地公園木棧道驚見掛一個人 警消趕抵確認死者是現役軍人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣馬公市山水濕地公園觀賞亭今天上午8時晨運民眾發現有男子掛在木棧道上，嚇得報案，警消趕抵，發現男子已明顯死亡，後查出死者身分是陸軍澎防部一名去年入伍的現役軍人，澎防部指將協助家屬處理後事，並釐清事發原因。

據了解，今天上午8時許，晨運民眾前往山水濕地公園運動，徒步至「30高地」的觀賞亭附近時，發現一名男子掛在木棧道嚇得報警。

警消同步趕抵現場，發現男子已明顯死亡，未送醫；警方事後查出死者為一名現役軍人，去年入伍後在陸軍澎防部服役，將報請檢察官相驗，釐清死因；澎防部表示，將協助家屬在抵達澎湖後處理後續事宜，並配合警方調查釐清事發原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

澎湖縣馬公市山水濕地公園觀賞亭今天上午8時晨運民眾發現有男子掛在木棧道上，警消趕抵發現死者是一名現役軍人。圖／截自Google Map
澎湖縣馬公市山水濕地公園觀賞亭今天上午8時晨運民眾發現有男子掛在木棧道上，警消趕抵發現死者是一名現役軍人。圖／截自Google Map

澎湖 濕地公園 軍人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中26歲國小女老師在校死亡 生前曾說同事讓她壓力大…學校回應了

街頭爭執高雄男持刀傷人！妻頸部濺血躲超商報警 友人搶刀也受傷

男擅闖動物園老虎禁區被咬死！狂喊「不不不」駭人畫面曝光

「老公終於死了！」女憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

相關新聞

影／合歡山超扯違停！白賓士「霸停路中」卡死200車 警沒開罰有原因

國慶連假合歡山武嶺連日湧現車潮，有車主貪圖方便違停，塞車嚴重，昨一輛白色賓士更直接「霸停」車道，後方上百輛車動彈不得，引爆怒火，警方雖獲舉報，但到場時車已移走，未能開罰。警方表示，今持續加強取締，已開罰27件違停。

高雄凌晨奪命車禍！紅牌重機騎士自撞分隔島不治 噴飛畫面曝光

柯姓男子今天凌晨1時30分騎紅牌大重機行經高市同盟一路與孝順街口，不明原因自撞分隔島，巨大撞擊力，導致柯連人帶車噴飛在地，柯倒地不起，雖經救護車緊急送醫搶救仍宣告不治，詳細肇因待警方釐清。

影／苗栗苑裡鎮垃圾場大火濃煙竄天 消防人車搶救中

苗栗縣苑裡鎮水坡里垃圾掩埋場今天下午2點半左右發生大火，國道3號用路人發現濃煙竄向天際趕緊報案，縣政府消防局第一波調派3輛消防車趕到灌救中，縣議員張顧礫第一時間到場關心了解，表示廢棄物延燒，火勢相當猛烈，鎮公所清潔隊也動用挖土機避免悶燒。

國慶日登山事故多 台中市和平山區連4件1人急救不治

台中市和平山區昨天國慶日登山人多，連續發生4件山域事故，消防局派人員上山搶救，其中67歲劉姓男山友在八仙山4.9公里處OHCA，送醫急救不治。

台中貨櫃曳引車變換車道碰撞轎車 曳引車行駛內側車道被罰

台中市沙鹿區向上路前天發生貨櫃曳引車與轎車碰撞車禍，曳引車疑變換車道時碰撞轎車，造成轎車180度迴轉，幸無人受傷；警方表示，大型車於同向三車道以上之道路行駛內側車道，已違反道路交通管理處罰條例，處600元以上，1800元以下罰鍰，警方已依規定製單舉發。

高山接連傳意外！黑鷹直升機吊掛救援傷者、空勘搜尋失聯山友

內政部空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，今接連執行兩起高山救援任務，先赴中央山脈北三段搜尋失聯黃姓山友，再轉往八大秀線白洋金礦山屋，吊掛救出右腳受傷、疑似骨折無法行走的劉姓登山客，並送下山就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。