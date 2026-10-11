澎湖山水濕地公園木棧道驚見掛一個人 警消趕抵確認死者是現役軍人

澎湖縣馬公市山水濕地公園觀賞亭今天上午8時晨運民眾發現有男子掛在木棧道上，嚇得報案，警消趕抵，發現男子已明顯死亡，後查出死者身分是陸軍澎防部一名去年入伍的現役軍人，澎防部指將協助家屬處理後事，並釐清事發原因。

據了解，今天上午8時許，晨運民眾前往山水濕地公園運動，徒步至「30高地」的觀賞亭附近時，發現一名男子掛在木棧道嚇得報警。

警消同步趕抵現場，發現男子已明顯死亡，未送醫；警方事後查出死者為一名現役軍人，去年入伍後在陸軍澎防部服役，將報請檢察官相驗，釐清死因；澎防部表示，將協助家屬在抵達澎湖後處理後續事宜，並配合警方調查釐清事發原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980