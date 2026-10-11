台中貨櫃曳引車變換車道碰撞轎車 曳引車行駛內側車道被罰

台中市沙鹿區向上路前天發生貨櫃曳引車與轎車碰撞車禍，曳引車疑變換車道時碰撞轎車，造成轎車180度迴轉，幸無人受傷；警方表示，大型車於同向三車道以上之道路行駛內側車道，已違反道路交通管理處罰條例，處600元以上，1800元以下罰鍰，警方已依規定製單舉發。

台中市清水警分局今天說明，10月9日中午1時37分，周男駕駛營業貨櫃曳引車，沿向上路6段西往東方向內側車道向右變換車道，與同向前方中線車道，林女駕駛轎車發生碰撞。現場無人受傷，雙方經警方實施酒測及觀察，無毒、酒駕情事，本案將製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

警方表示，有關大型車於同向三車道以上之道路行駛內側車道，已違反道路交通管理處罰條例第45條1項4款，處600元以上，1800元以下罰鍰，警方已依規定製單舉發。警方呼籲用路人駕駛車輛時，務必提高警覺，隨時注意前方人車動態，以維護自身及其他用路人安全。

台中市沙鹿區向上路前天發生貨櫃曳引車與轎車碰撞車禍。圖／警方提供