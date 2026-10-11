聽新聞
0:00 / 0:00
高山接連傳意外！黑鷹直升機吊掛救援傷者、空勘搜尋失聯山友
內政部空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，今接連執行兩起高山救援任務，先赴中央山脈北三段搜尋失聯黃姓山友，再轉往八大秀線白洋金礦山屋，吊掛救出右腳受傷、疑似骨折無法行走的劉姓登山客，並送下山就醫。
空勤花蓮駐地表示，今天上午接獲總隊指揮中心通報兩起山域事故，第一起事故為徐姓民眾等5人組成的登山隊，9日從南投縣奧萬大入山，挑戰北三段縱走，預計12日出山。黃姓隊員10日清晨獨自前往攀登牡丹岩，原定中午12時至下午1時返回牡丹池，卻遲遲未現身，同伴遍尋不著後報案。
黑鷹直升機上午9時自花蓮機場起飛，先至門諾醫院分院搭載4名消防署特搜隊員，前往牡丹池周邊空中搜尋，搜救人員抵達現場後進行空中勘查，但受限於直升機油量，暫時未能尋獲黃姓山友。
隨後，直升機轉赴八大秀線白洋金礦山屋，救援另一名受傷登山客，該登山團共14人，8日從南投縣信義鄉東埔登山口入山，劉姓男子10日下午在山屋附近踢到石頭，造成右腳大拇指指甲脫落、撕裂傷，並疑似骨折，傷勢導致無法繼續行走。
特搜隊員上午9時52分成功將傷者吊掛上機，直升機於10時32分降落花蓮德興棒球場，再由花蓮縣消防局救護車接手，送往醫院治療。
這次發事故地點北三段與八大秀都是國內知名的高難度縱走路線，北三段沿途經過能高山、南華山、光頭山及安東軍山等百岳，部分路段海拔超過3000公尺，地形起伏大，且有茂密箭竹林、高繞及攀岩路段；八大秀則串連八通關山、大水窟山與秀姑巒山，沿線有碎石坡、崩壁及疊石區，登山者若未留意腳下地形，容易踩空或受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。