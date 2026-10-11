高山接連傳意外！黑鷹直升機吊掛救援傷者、空勘搜尋失聯山友

內政部空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，今接連執行兩起高山救援任務，先赴中央山脈北三段搜尋失聯黃姓山友，再轉往八大秀線白洋金礦山屋，吊掛救出右腳受傷、疑似骨折無法行走的劉姓登山客，並送下山就醫。

空勤花蓮駐地表示，今天上午接獲總隊指揮中心通報兩起山域事故，第一起事故為徐姓民眾等5人組成的登山隊，9日從南投縣奧萬大入山，挑戰北三段縱走，預計12日出山。黃姓隊員10日清晨獨自前往攀登牡丹岩，原定中午12時至下午1時返回牡丹池，卻遲遲未現身，同伴遍尋不著後報案。

黑鷹直升機上午9時自花蓮機場起飛，先至門諾醫院分院搭載4名消防署特搜隊員，前往牡丹池周邊空中搜尋，搜救人員抵達現場後進行空中勘查，但受限於直升機油量，暫時未能尋獲黃姓山友。

隨後，直升機轉赴八大秀線白洋金礦山屋，救援另一名受傷登山客，該登山團共14人，8日從南投縣信義鄉東埔登山口入山，劉姓男子10日下午在山屋附近踢到石頭，造成右腳大拇指指甲脫落、撕裂傷，並疑似骨折，傷勢導致無法繼續行走。

特搜隊員上午9時52分成功將傷者吊掛上機，直升機於10時32分降落花蓮德興棒球場，再由花蓮縣消防局救護車接手，送往醫院治療。

這次發事故地點北三段與八大秀都是國內知名的高難度縱走路線，北三段沿途經過能高山、南華山、光頭山及安東軍山等百岳，部分路段海拔超過3000公尺，地形起伏大，且有茂密箭竹林、高繞及攀岩路段；八大秀則串連八通關山、大水窟山與秀姑巒山，沿線有碎石坡、崩壁及疊石區，登山者若未留意腳下地形，容易踩空或受傷。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今接連執行兩起高山救援任務。圖／空勤花蓮駐地提供