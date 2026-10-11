快訊

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

沈伯洋轟搞「死貓戰術」 蔣萬安4政績怒回擊：是誰刻意渲染造謠？

聽新聞
0:00 / 0:00

高山接連傳意外！黑鷹直升機吊掛救援傷者、空勘搜尋失聯山友

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

內政部空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，今接連執行兩起高山救援任務，先赴中央山脈北三段搜尋失聯黃姓山友，再轉往八大秀線白洋金礦山屋，吊掛救出右腳受傷、疑似骨折無法行走的劉姓登山客，並送下山就醫。

空勤花蓮駐地表示，今天上午接獲總隊指揮中心通報兩起山域事故，第一起事故為徐姓民眾等5人組成的登山隊，9日從南投縣奧萬大入山，挑戰北三段縱走，預計12日出山。黃姓隊員10日清晨獨自前往攀登牡丹岩，原定中午12時至下午1時返回牡丹池，卻遲遲未現身，同伴遍尋不著後報案。

黑鷹直升機上午9時自花蓮機場起飛，先至門諾醫院分院搭載4名消防署特搜隊員，前往牡丹池周邊空中搜尋，搜救人員抵達現場後進行空中勘查，但受限於直升機油量，暫時未能尋獲黃姓山友。

隨後，直升機轉赴八大秀線白洋金礦山屋，救援另一名受傷登山客，該登山團共14人，8日從南投縣信義鄉東埔登山口入山，劉姓男子10日下午在山屋附近踢到石頭，造成右腳大拇指指甲脫落、撕裂傷，並疑似骨折，傷勢導致無法繼續行走。

特搜隊員上午9時52分成功將傷者吊掛上機，直升機於10時32分降落花蓮德興棒球場，再由花蓮縣消防局救護車接手，送往醫院治療。

這次發事故地點北三段與八大秀都是國內知名的高難度縱走路線，北三段沿途經過能高山、南華山、光頭山及安東軍山等百岳，部分路段海拔超過3000公尺，地形起伏大，且有茂密箭竹林、高繞及攀岩路段；八大秀則串連八通關山、大水窟山與秀姑巒山，沿線有碎石坡、崩壁及疊石區，登山者若未留意腳下地形，容易踩空或受傷。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今接連執行兩起高山救援任務。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今接連執行兩起高山救援任務。圖／空勤花蓮駐地提供

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今接連執行兩起高山救援任務。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今接連執行兩起高山救援任務。圖／空勤花蓮駐地提供

黑鷹直升機 山友 失聯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／南韓大邱商業大樓天花板突坍塌！66人驚險逃生 38人受傷

馬崗漁港外海遊艇翻船4落海1失蹤 2人緊趴船底逃一劫

用膠水黏的？陸知名景點石欄倒塌 4歲娃遭壓骨折嚇哭：媽媽我好怕

葉門叛軍青年運動疑襲利雅德機場傳數十傷 多家航空停飛

相關新聞

影／合歡山超扯違停！白賓士「霸停路中」卡死200車 警沒開罰有原因

國慶連假合歡山武嶺連日湧現車潮，有車主貪圖方便違停，塞車嚴重，昨一輛白色賓士更直接「霸停」車道，後方上百輛車動彈不得，引爆怒火，警方雖獲舉報，但到場時車已移走，未能開罰。警方表示，今持續加強取締，已開罰27件違停。

高雄凌晨奪命車禍！紅牌重機騎士自撞分隔島不治 噴飛畫面曝光

柯姓男子今天凌晨1時30分騎紅牌大重機行經高市同盟一路與孝順街口，不明原因自撞分隔島，巨大撞擊力，導致柯連人帶車噴飛在地，柯倒地不起，雖經救護車緊急送醫搶救仍宣告不治，詳細肇因待警方釐清。

台中貨櫃曳引車變換車道碰撞轎車 曳引車行駛內側車道被罰

台中市沙鹿區向上路前天發生貨櫃曳引車與轎車碰撞車禍，曳引車疑變換車道時碰撞轎車，造成轎車180度迴轉，幸無人受傷；警方表示，大型車於同向三車道以上之道路行駛內側車道，已違反道路交通管理處罰條例，處600元以上，1800元以下罰鍰，警方已依規定製單舉發。

高山接連傳意外！黑鷹直升機吊掛救援傷者、空勘搜尋失聯山友

內政部空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，今接連執行兩起高山救援任務，先赴中央山脈北三段搜尋失聯黃姓山友，再轉往八大秀線白洋金礦山屋，吊掛救出右腳受傷、疑似骨折無法行走的劉姓登山客，並送下山就醫。

廣角鏡／遊艇翻覆 3人獲救1失蹤

台灣籍遊艇「大介號」昨下午二時在新北市貢寮區馬崗漁港外海約一浬處，疑因大浪翻覆，船上四人落海，情況危急。新北市消防局第六大隊、海巡署艦隊分署澳底海巡隊救援，巡防艇馳援，陸續救起三人，尚有一人失蹤，海巡持續搜尋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。