男子無照騎重機還借掛他車牌　蘆竹警大古山攔查開罰

桃園市警局蘆竹分局今天表示，國慶連假加強交通執法，今天凌晨1時許在大古山查獲江姓男子騎乘遭吊銷牌照的大型重機，涉嫌懸掛他車車牌上路，警方依法舉發並移置保管車輛。

蘆竹分局外社派出所副所長陳志一接受媒體聯訪表示，警方在凌晨1時許接獲民眾反映，大古山一帶疑有機車懸掛他車車牌行駛，員警隨即加強巡邏，並在福山宮前發現一輛大型重機懸掛普通重型機車車牌，立即上前攔查。

陳志一指出，江男供稱與友人相約連假夜遊大古山，但因沒有大型重機駕照，且車輛牌照已遭吊銷，為規避查緝，才借用友人車牌懸掛上路。警方針對無照駕駛大型重機、牌照繳銷仍行駛及使用他車牌照等違規舉發，提供車牌的友人也因牌照借供他車使用遭告發，並當場將大型重機依法移置保管。

蘆竹分局說，連假期間將持續針對轄區易危險駕車路段及重要幹道加強執法，取締噪音改裝車、無照駕駛及重大交通違規，並呼籲民眾切勿借用或懸掛他車號牌上路，以免違法。