快訊

退休金403萬、年領60萬年金！62歲公務員瞞妻做1事 晚年享福夢碎

影／苗栗苑裡鎮垃圾場大火濃煙竄天 消防人車搶救中

賈新興：周末起到下周 秋老虎再度下山

聽新聞
0:00 / 0:00

男子無照騎重機還借掛他車牌　蘆竹警大古山攔查開罰

中央社／ 記者吳睿騏桃園11日電

桃園市警局蘆竹分局今天表示，國慶連假加強交通執法，今天凌晨1時許在大古山查獲江姓男子騎乘遭吊銷牌照的大型重機，涉嫌懸掛他車車牌上路，警方依法舉發並移置保管車輛。

蘆竹分局外社派出所副所長陳志一接受媒體聯訪表示，警方在凌晨1時許接獲民眾反映，大古山一帶疑有機車懸掛他車車牌行駛，員警隨即加強巡邏，並在福山宮前發現一輛大型重機懸掛普通重型機車車牌，立即上前攔查。

陳志一指出，江男供稱與友人相約連假夜遊大古山，但因沒有大型重機駕照，且車輛牌照已遭吊銷，為規避查緝，才借用友人車牌懸掛上路。警方針對無照駕駛大型重機、牌照繳銷仍行駛及使用他車牌照等違規舉發，提供車牌的友人也因牌照借供他車使用遭告發，並當場將大型重機依法移置保管。

蘆竹分局說，連假期間將持續針對轄區易危險駕車路段及重要幹道加強執法，取締噪音改裝車、無照駕駛及重大交通違規，並呼籲民眾切勿借用或懸掛他車號牌上路，以免違法。

重機 警大 開罰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／合歡山超扯違停！白賓士「霸停路中」卡死200車 警沒開罰有原因

高雄凌晨奪命車禍！紅牌重機騎士自撞分隔島不治 噴飛畫面曝光

台中新社車禍2人受傷 警民20多人合力抬車解危恢復通行

嘉義男酒駕逆向撞機車再撞電桿 女騎士及3歲童受傷送醫

相關新聞

影／合歡山超扯違停！白賓士「霸停路中」卡死200車 警沒開罰有原因

國慶連假合歡山武嶺連日湧現車潮，有車主貪圖方便違停，塞車嚴重，昨一輛白色賓士更直接「霸停」車道，後方上百輛車動彈不得，引爆怒火，警方雖獲舉報，但到場時車已移走，未能開罰。警方表示，今持續加強取締，已開罰27件違停。

高雄凌晨奪命車禍！紅牌重機騎士自撞分隔島不治 噴飛畫面曝光

柯姓男子今天凌晨1時30分騎紅牌大重機行經高市同盟一路與孝順街口，不明原因自撞分隔島，巨大撞擊力，導致柯連人帶車噴飛在地，柯倒地不起，雖經救護車緊急送醫搶救仍宣告不治，詳細肇因待警方釐清。

影／苗栗苑裡鎮垃圾場大火濃煙竄天 消防人車搶救中

苗栗縣苑裡鎮水坡里垃圾掩埋場今天下午2點半左右發生大火，國道3號用路人發現濃煙竄向天際趕緊報案，縣政府消防局第一波調派3輛消防車趕到灌救中，縣議員張顧礫第一時間到場關心了解，表示廢棄物延燒，火勢相當猛烈，鎮公所清潔隊也動用挖土機避免悶燒。

台中貨櫃曳引車變換車道碰撞轎車 曳引車行駛內側車道被罰

台中市沙鹿區向上路前天發生貨櫃曳引車與轎車碰撞車禍，曳引車疑變換車道時碰撞轎車，造成轎車180度迴轉，幸無人受傷；警方表示，大型車於同向三車道以上之道路行駛內側車道，已違反道路交通管理處罰條例，處600元以上，1800元以下罰鍰，警方已依規定製單舉發。

高山接連傳意外！黑鷹直升機吊掛救援傷者、空勘搜尋失聯山友

內政部空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，今接連執行兩起高山救援任務，先赴中央山脈北三段搜尋失聯黃姓山友，再轉往八大秀線白洋金礦山屋，吊掛救出右腳受傷、疑似骨折無法行走的劉姓登山客，並送下山就醫。

廣角鏡／遊艇翻覆 3人獲救1失蹤

台灣籍遊艇「大介號」昨下午二時在新北市貢寮區馬崗漁港外海約一浬處，疑因大浪翻覆，船上四人落海，情況危急。新北市消防局第六大隊、海巡署艦隊分署澳底海巡隊救援，巡防艇馳援，陸續救起三人，尚有一人失蹤，海巡持續搜尋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。