影／合歡山超扯違停！白賓士「霸停路中」卡死200車 警沒開罰有原因

國慶連假合歡山武嶺連日湧現車潮，有車主貪圖方便違停，塞車嚴重，昨一輛白色賓士更直接「霸停」車道，後方上百輛車動彈不得，引爆怒火，警方雖獲舉報，但到場時車已移走，未能開罰。警方表示，今持續加強取締，已開罰27件違停。

雙十國慶連假，不少民眾夜衝上合歡山看日出迎曙光，隨車流持續增加，且部分駕駛貪圖方便，將車輛違停在狹窄山路兩側，甚至占用單線車道，導致後方車輛會車不易，周邊交通連日凌晨4時就塞爆，警方為此加強交通疏導及違規取締。

臉書專頁「中橫路況交通資訊站」更PO出超誇張狀況，一輛白色賓士C300轎車昨天「霸停」路中，車主直接消失，粉專小編在貼文喊話，「麻煩你趕快至現場移車，你的車佔用到車道，後面有一排很長的車，等你到場移車才能會車唷」。

也有其他民眾拍下畫面發文狠酸「武嶺帥哥，車停著就上山了，整條路就是我的家，為所欲為」，並指出該車違停擋住至少200輛車；且進一步表示，有聯繫上車主，但對方卻回應「警察在上面擋，也沒法上來」，引發網路撻伐痛批太離譜。

對此，南投警方表示，當時有接獲民眾通報車輛違停，但員警到場時，該車輛已移走離開，未能當場舉發製單；且因「道路交通管理處罰條例」，目前違規停車不屬於民眾得逕行舉發項目，所以無法依據民眾提供照片或影片進行舉發取締。

針對合歡山近日有車輛逆向及並排停車違規情形，造成道路通行受阻及車流壅塞，警方今也持續派員前往現場實施交通疏導，引導車流恢復順暢，且加強取締違規停車，經統計今日已舉發違規停車案件27件，以維道路交通秩序及用路人安全。

國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士C300轎車昨天「霸停」車道，車主直接消失，一度卡死後方上百輛車，引爆眾人怒火。圖／仁愛警分局提供