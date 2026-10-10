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影／國慶夜不平靜！中油燃燒塔光沖天 議員酸：聖火點燃

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

中油林園石化廠燃燒塔今晚近7時竄出熊熊火光，火焰直衝天際，照亮整片夜空，國民黨議員邱于軒開酸「中油聖火再起！燃燒塔又燒！」過去燃燒塔屢傳異常，今年4月才因壓縮機異常，燃燒塔冒出巨大火光及黑煙，遭環保局查處，這次起火原因為何仍待中油說明。

對此，中油石化事業部證實，今晚6時47分，四輕組C-1501丙烯壓縮機異常跳車，現場人員隨即處置，並於6時50分重新啟動，目前壓縮機已恢復穩定操作；不過設備管線內的製程氣體仍須排放至燃燒塔燃燒，待氣體排放完畢後，燃燒塔火光才會逐漸縮小。

國慶日原本該是歡慶的夜晚，林園聖火卻再度點燃！」邱于軒質疑可能廠區又有機具跳車，痛批中油公安問題層出不窮，「到底什麼時候才能管好公安品質？」連國慶連假都讓林園居民膽戰心驚，實在太不應該。

中油林園石化廠燃燒塔今晚近7時竄出熊熊火光，火焰直衝天際，中油證實跳車導致起火。圖／高雄市議員邱于軒提供
中油林園石化廠燃燒塔今晚近7時竄出熊熊火光，火焰直衝天際，中油證實跳車導致起火。圖／高雄市議員邱于軒提供

中油林園石化廠燃燒塔今晚近7時竄出熊熊火光，火焰直衝天際，中油證實跳車導致起火。圖／高雄市議員邱于軒提供
中油林園石化廠燃燒塔今晚近7時竄出熊熊火光，火焰直衝天際，中油證實跳車導致起火。圖／高雄市議員邱于軒提供

中油林園石化廠燃燒塔今晚近7時竄出熊熊火光，火焰直衝天際，中油證實跳車導致起火。圖／高雄市議員邱于軒提供
中油林園石化廠燃燒塔今晚近7時竄出熊熊火光，火焰直衝天際，中油證實跳車導致起火。圖／高雄市議員邱于軒提供

國慶 中油 邱于軒 火災

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