馬崗漁港外海遊艇翻船4落海1失蹤 2人緊趴船底逃一劫

台灣籍「大介號」遊艇今天下午2時在新北市貢寮區馬崗漁港外海約1浬處，疑因遭遇大浪發生翻覆，船上4人落海，其中1人先由附近漁船救起，另2人趴在翻覆船體等待救援，另言人被大浪捲走，情況危急。海巡署艦隊分署澳底海巡隊展開救援，巡防艇馳援順利再救起2人，都安全送返澳底漁港，目前尚有1人失蹤，海巡持續投入搜尋。

今天下午1時許，海巡署第二巡防區指揮部接獲通報，台灣籍「大介號」遊艇於新北市貢寮區馬崗漁港外海發生翻覆事故，船上共4人，其中1人已由附近漁船救起。海巡署艦隊分署澳底派遣PP-3566巡防艇馳援，並增派CP-1063艇支援。

PP-3566巡防艇抵達現場後，發現2名民眾受困於翻覆遊艇，隨即展開救援，順利將2人接駁上艇，並安全送返澳底漁港。另有1名民眾於事故中落海失蹤，海巡持續投入搜救，並與相關單位保持聯繫，全力搜尋失蹤者下落。

澳底海巡隊提醒，民眾出海前應留意天候及海象變化，確實檢查船舶與救生設備，航行期間應穿著救生衣，並留意沿岸激浪等潛在風險。如遇海上事故或發現人員遇險，請立即撥打118海巡報案專線，以利即時派遣救援。

消防局第六大隊也到場救援，消防局出，遊艇約7.3公尺，出海時發生翻覆，獲救3人均意識清醒，另1人仍失蹤，持續搜救中。 出動第六大隊、金山中隊及貢寮分隊（含義消），共4車12人。

馬崗漁港外海遊艇遇大浪翻船4落海1失蹤，2人緊趴船底獲救逃一劫。記者游明煌／翻攝

馬崗漁港外海遊艇遇大浪翻船4落海1失蹤，2人緊趴船底獲救逃一劫。記者游明煌／翻攝

馬崗漁港外海遊艇遇大浪翻船4落海1失蹤，2人緊趴船底獲救逃一劫。記者游明煌／翻攝

馬崗漁港外海遊艇遇大浪翻船4落海1失蹤，2人緊趴船底獲救逃一劫。記者游明煌／翻攝