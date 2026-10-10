台中新社車禍2人受傷 警民20多人合力抬車解危恢復通行

台中市新社區中95線附近今天發生轎車和大型重機車碰撞車禍，2人受傷，現場員警和熱心民眾共20多人合力將車抬到路旁，讓傷者順利送醫，並恢復現場交通。

東勢警分局表示，今天上午10時41分，在台中市新社區中95線附近發生轎車與大型重機車碰撞交通事故，警方初步了解，25歲蘇姓女子駕駛轎車沿中95線由谷關往台中方向行駛，24歲林姓男子騎大型重機車沿同路段由台中往谷關方向行駛。

轎車行經事故地點時，右前車頭先與路旁水泥橋墩發生碰撞，隨後車輛甩尾進入對向車道，再與對向行駛的大型重機車發生碰撞，造成重機騎士多處擦挫傷，經台中市消防局救護人員送往東勢農民醫院救治，送醫時意識清楚、傷勢無礙；轎車駕駛嘴唇破皮，未送醫。

警方表示，雙方駕駛經實施酒精呼氣檢測，均無酒精反應。目前已調閱相關行車紀錄器影像，將進一步釐清事故發生經過及相關事證，詳細肇事原因與責任歸屬仍待警方調查分析確認。現場肇事車輛原佔用兩車道，造成車輛回堵，經警方積極疏導管制車流，並與現場多名熱心民眾將事故車輛抬往單邊車道，交通已迅速恢復順暢。

東勢分局呼籲，駕駛人行經山區道路時，應依道路狀況及速限規定減速慢行，隨時注意車前狀況，並保持適當安全距離，尤其行經彎道及狹窄路段，更應提高警覺，避免因突發狀況發生交通事故，共同維護用路人安全。

台中市新社區中95線附近今天發生轎車和大型重機車碰撞車禍。圖／民眾提供

台中市新社區中95線附近今天發生轎車和大型重機車碰撞車禍，現場員警和熱心民眾合力將車抬到路旁，恢復交通。圖／民眾提供

台中市新社區中95線附近今天發生轎車和大型重機車碰撞車禍，恢復交通。圖／民眾提供