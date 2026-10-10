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北市中山區路口紅燈反應不及 3機車撞一團、1人受傷
台北市市民大道與建國北路口昨天晚上發生連環車禍，26歲黃姓男子騎機車行經市民大道，疑因未注意車前狀況、煞車不及，撞上前方停等紅燈的機車，後方另名機車騎士也因反應不及再追撞上去，造成3車連環碰撞、1名騎士受傷送醫。
中山警方9日晚上7點37分獲報，指市民大道二段東往西第3車道與建國北路口發生交通事故，到場了解，22歲張姓男子騎機車在路口減速欲停等紅燈，後方騎士黃男因煞車不及，車頭直接撞上張男機車的左後車身，隨後，行駛在黃男後方的38歲蔡姓男子同樣煞車不及，再度追撞黃男機車，導致三車撞成一團。
事故造成26歲黃姓騎士身體多處擦挫傷，所幸送醫後無大礙，警方現場實施酒測和毒品檢測，3人均無違法情事。
中山警方呼籲駕駛人行駛時需注意前方狀況，並保持安全距離，以維護交通安全。
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