男子到果菜市場攤位撒菱角大罵女攤商 台中警方受理偵辦中

台中市有市場攤位疑消費糾紛，民眾錄影上網畫面引起眾怒，網友說男子對女攤商辱罵，女攤商不斷求情沒用，男子還拿一袋菱角撒在攤位上，台中市大雅警分局今天表示，已受理被害人報案，朝妨害自由、恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌偵辦中。

大雅分局表示，昨晚10時35分接獲報案，本月5日中午12時，於台中市西屯區環中路一段某營業場所發生糾紛，大雅分局員警依規定受理。

經了解，報案人陳男稱上述時、地林女與許男疑因消費糾紛，許男疑有毀損物品及不當言語行為，警方今天在中市沙鹿區某街道前通知被告到案說明，訊後將依刑法之妨害自由、恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌函請台中地檢署偵辦。此案由大雅分局與第六分局共同查辦，展現警察團隊合作精神，積極維護治安。

大雅分局提醒，民眾如遇消費糾紛或其他突發狀況，應保持理性、避免衝突，並可立即撥打110報案，由警方到場協助處理，共同維護社會秩序與公共安全。