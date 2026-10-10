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國慶凌晨民宅竄火！北市中山區公寓火警 3人傷 1女昏迷住加護病房

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

雙十國慶日不平靜！台北市中山區龍江路412巷一棟4層樓公寓，今天凌晨3點16分發生火警，消防局獲報不敢大意，出動大批人車趕抵拉水線灌救，32分鐘後撲滅火勢，救出3名受困住戶，其中一名位於3樓的49歲丁姓女子救出時陷入昏迷、全身18%燒燙傷，仍在加護病房觀察。

北市消防局表示，接獲報案第一時間出動指揮車4輛、消防車20輛、救護車6輛及77名消防人員打火，到場時濃煙密布，火勢順著天井與樓梯間向上攀升，導致2樓及3樓住戶逃生不及受困，消防員迅速拉水線入場搜救，火勢在凌晨3點48分撲滅。

現場共救出2男1女，包括2樓的60歲陳姓男子，逃生時手部起水泡燙傷，3樓的50歲洪姓男子，身體有25%二度燒燙傷，同住3樓的丁女因臉部受嚴重燒燙傷且吸入大量濃煙，救出時意識不清。

消防局初步調查，現場燃燒面積約20平方公尺，主要燒毀2樓裝潢隔間，目前現場已封鎖，詳細起火原因待火調科進一步釐清。

雙十國慶日不平靜！台北市中山區龍江路412巷一棟4層樓公寓，今天凌晨3點16分發生火警，釀3人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
雙十國慶日不平靜！台北市中山區龍江路412巷一棟4層樓公寓，今天凌晨3點16分發生火警，釀3人受傷送醫。記者翁至成／翻攝

國慶 公寓 加護病房

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