高雄男工作壓傷左手血流如注困車陣攔警求救 所長警鳴笛開道畫面曝

林姓男子6日傍晚在高市大社區工廠工作，不慎壓傷左手，負傷駕車就醫，因遇下班困在燕巢區車陣中，見後方有巡邏員警，搖下車窗求救，鳳雄派出所所長李建勳見他血流如注，立即鳴警笛開道，2分鐘火速護送到院就醫，幸無大礙。

岡山警分局指出，鳳雄派出所所長李建勳6日傍晚近5時許在燕巢區鳳東路停等紅燈時，前方休旅車駕駛林姓男子（37歲）突搖下車窗對李員招手求助。

李員趨近休旅車後，見林男左手鮮血直流，林稱因在大社工廠工作時，不慎被器具壓傷，急著開車就醫，卻因下班交通尖峰時段，沿途車流壅塞動彈不得，情急下攔警求援。

李員檢視林左手傷口嚴重、血流不止，考量其負傷駕車具高度危險性，若困於車陣恐延誤治療時機，於是騎警用機車鳴警笛、開啟警示燈在前方替林開道，在2分鐘內火速護送至義大醫院救治，所幸及時送醫處置後已無大礙，事後趕抵醫院的家屬獲悉搶救過程，頻向警方致謝。

林姓男子6日傍晚因在高市工廠工作不慎壓傷左手，負傷駕車就醫困車陣中，半路攔警求救，警方替他開道護送就醫。記者石秀華／翻攝

林姓男子6日傍晚因在高市工廠工作不慎壓傷左手，負傷駕車就醫困車陣中，半路攔警求救，警方替他開道護送就醫。記者石秀華／翻攝