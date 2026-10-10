嘉義男酒駕逆向撞機車再撞電桿 女騎士及3歲童受傷送醫

嘉義縣中埔鄉富和路昨天發生交通事故，58歲男子駕駛疑似酒後駕車，逆向撞上機車，隨後再撞上路旁電線桿，38歲女騎士及3歲孩童受傷，分別有頭部、胸部及四肢擦挫傷、骨折等傷勢，警方對58歲男子抽血檢測，酒精濃度超過標準值，全案將依公共危險罪嫌移送偵辦。

中埔警分局指出，中埔鄉富和路昨天下午1時許發生交通事故，58歲男子駕駛自小客車沿富和路由南往北行駛，途中逆向與機車發生碰撞，接著撞上路旁電線桿。轎車駕駛頭部擦挫傷，機車女騎士及孩童乘客也受傷，所幸3人均暫無生命危險。

警方表示，經抽血檢測，轎車駕駛酒精濃度超過法定標準，後續將待相關證據資料備齊後，依涉犯公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

中埔警分局統計，今年1月至今，酒駕肇事造成傷亡案件共25件，其中酒駕致死3件、致傷18件，另取締酒駕108件，將持續加強酒駕及毒駕查緝，呼籲民眾切勿酒後駕車，以免危害自己及其他用路人的生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義58歲男子昨天涉嫌酒駕，逆向行駛撞上機車再撞電桿，造成女騎士及3歲童受傷送醫。圖／警方提供

嘉義58歲男子昨天涉嫌酒駕，逆向行駛撞上機車再撞電桿，造成女騎士及3歲童受傷送醫。圖／警方提供