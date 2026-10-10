台南移工宿舍清晨驚傳火警！4移工緩降機逃生 現場50多人急疏散

台南安南區鹽田六街一棟外勞宿舍今上午7時23分傳出火警，消防局據報該4樓建物3樓冒出白煙，傳有外勞受困，消防局緊急調派大批人車趕往救援，抵達現場後，陸續疏散50多位，有4名外勞使用緩降機逃生，計有4人受傷，1人送醫，而火勢很快被撲滅。

消防局指出，4名受傷3名拒絕送醫、1名菲律賓籍30歲男子，意識清醒、鼻孔有炭粒，後送永康奇美醫院。

據調查，該棟宿舍約有400多名外勞居住，疏散50多位，30多人因為放假，消防人員與現場管理員確認人數，目前剩1名還沒連繫到，持續電話聯繫中。

消防局指出，民眾報案外勞宿舍3樓有火煙，現場為外勞員工宿舍用途，一度傳有外勞受困，共計調派兩梯次，總計出動14車、消防員32人前往搶救，期間有4名外勞使用緩降機逃生，派2組人員入室搜索。

經出水搶救後，20多分鐘後火勢獲控制，7時57分火勢撲滅。消防局指出，起火原因仍待進一步調查。

台南市消防局據報該4樓建物3樓冒出白煙，傳有外勞受困，派員入內搜索。圖／讀者提供

台南安南區鹽田六街外勞宿舍清晨傳火警，4名外勞使用緩降機逃生。圖／讀者提供