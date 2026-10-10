老翁騎代步車誤上高架橋沒電受困 警方與熱心物流司機護送

台中一名8旬老翁日前騎代步車誤上清水區中清路高架橋上，車突然沒電他受困車陣中，警方與熱心物流司機聯手送返家，員警開警車載老翁，物流司機主動幫載代步車回老翁住處。

中市清水區一名8旬老翁中午騎電動輔助代步車前往市場購物，返家途中因認錯路，不慎誤上中清路高架橋往中華路方向行駛。老翁行至橋上時，代步車突因電力耗盡停靠路邊，高架橋上車車流大，往來駕駛見狀險象環生，向警方報案求助。

中市清水警分局清水派出所副所長黃燕麟及警員溫上鋒獲報後趕抵現場，發現老翁與代步車卡在橋上無法發動，考量橋上車輛往來頻繁及老翁安全，警方立即進行分工，由一名警員駕駛警車載送老翁在後方警戒，另一名警員將代步車牽引至橋下中華路的安全處所停放。

就在警方協助老翁移至安全地點、並研擬如何將代步車載回其住處時，後方物流車駕駛見狀展現熱心，主動停車上前詢問，熱情表示願提供載運協助。最後在警方與熱心物流司機的共同配合下，順利將老翁及電動代步車安全送達住處，化解一場虛驚，老翁感謝警方與熱心民眾及時伸出援手。

清水警分局清水派出所長陳俊佑表示，醫療用電動代步車屬於「行人輔具」，使用者在道路上視同行人，若進入高架道路，依道路交通管理處罰條例第78條規定，不依規定擅自穿越、通行禁止區域或走入快車道，可處500元罰鍰，他呼籲家中長者如有高齡長者，請多加留意其平日出門路線與身體狀況；若長者認知或辨識方向能力下降，應盡量避免讓其獨自騎乘輔助代步車遠行，以免發生迷航或危險。

台中一名8旬老翁騎代步車誤上高架橋，車沒電受困車陣，警方與熱心物流司機聯手送返家。圖／警方提供