高雄2歲女童墜樓不治 全身瘀血檢警追查死因

高雄市三民區驚傳2歲女幼童墜樓，女童父母昨晚將她送醫後，延醫至今天不治。院方發現女童全身瘀血，疑似有兒虐跡象報警處理，今天檢方解剖相驗，表示將持續與警方及社會局，釐清兒童死因及查明是否有人應負刑事責任。

據了解，昨晚女童經父母送醫，父母說女童從樓梯墜落，醫護人員見女童身上瘀血，通報警方及社會局，直到今天上午女童仍告不治。

檢警今天相驗女童死因，據悉，女童家人稱她上周前就曾自樓梯摔下，身上才有瘀血，不料昨天又從樓梯摔下，父母相當難過。

高雄地檢署接獲警方通報，立即責成婦幼專組主任檢察官甘若蘋、檢察官邱于芳組成專案小組，於今日上午相驗，並安排

法醫研究所法醫潘至信法醫師下午解剖相驗。檢方晚間表示，將調查事發經過，釐清兒童死因及有無應負刑事責任之人。