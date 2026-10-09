聽新聞
0:00 / 0:00
高雄2歲女童墜樓不治 全身瘀血檢警追查死因
高雄市三民區驚傳2歲女幼童墜樓，女童父母昨晚將她送醫後，延醫至今天不治。院方發現女童全身瘀血，疑似有兒虐跡象報警處理，今天檢方解剖相驗，表示將持續與警方及社會局，釐清兒童死因及查明是否有人應負刑事責任。
據了解，昨晚女童經父母送醫，父母說女童從樓梯墜落，醫護人員見女童身上瘀血，通報警方及社會局，直到今天上午女童仍告不治。
檢警今天相驗女童死因，據悉，女童家人稱她上周前就曾自樓梯摔下，身上才有瘀血，不料昨天又從樓梯摔下，父母相當難過。
高雄地檢署接獲警方通報，立即責成婦幼專組主任檢察官甘若蘋、檢察官邱于芳組成專案小組，於今日上午相驗，並安排
法醫研究所法醫潘至信法醫師下午解剖相驗。檢方晚間表示，將調查事發經過，釐清兒童死因及有無應負刑事責任之人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。