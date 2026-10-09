綠島垃圾掩埋場大火！黑鷹直升機跨海投水28噸 晚間火勢受控

台東縣綠島鄉垃圾衛生掩埋場今天上午發生火警，大量資源回收物燃燒，火場面積約2900平方公尺，現場高溫、明火與垃圾悶燒交錯，增加地面灌救難度。消防局隨即派遣綠島分隊前往搶救，並申請空勤總隊直升機跨海支援，透過陸空聯合作業，晚間6時許已將火勢控制在掩埋場範圍內，無延燒擴大之虞，消防人員與清潔隊持續進行殘火處理及夜間警戒。

消防局表示，消防人員抵達後立即佈設水線進行周界防護，防止火勢向外蔓延，並通報環保局留意空氣品質。空勤總隊接獲消防署申請後，派遣駐守豐年機場的NA-707黑鷹直升機，攜帶空中滅火水袋飛往綠島，下午執行兩架次任務，共完成14次投水、投放約28噸水量，協助壓制火勢。

空勤總隊指出，綠島離島淡水水源有限，過去曾在牛頭山林火救災經驗中，建立大型集水水囊及補水機制。此次直升機利用島上蓄水池取水，縮短往返本島的飛行時間，提高空中投水頻率，支援地面消防人員灌救。

至於是否調派履帶式救災機器人跨海支援，消防局評估，運送時間較長，加上火場高溫、垃圾堆積及周邊地形限制，機器人難以接近火點；當地水源也有限，綜合考量後，決定採取土石掩蓋搭配移動式砲塔的方式處理。

消防局表示，今晚已啟動輪班警戒，由消防人員及清潔隊持續監控殘火，並將會同縣府相關單位及綠島鄉公所，研議垃圾掩埋場火災預防及改善對策。