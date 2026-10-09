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台中東勢區遊覽車與機車碰撞 女騎士摔傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區東關路今天下午發生遊覽車和機車碰撞車禍，疑因超車碰撞後，女騎士摔車受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

台中市東勢警分局表示，今天下午3時39分，在台中市東勢區東關路四段發生遊覽車與機車碰撞交通事故，61歲黃姓男子駕駛營業遊覽車，74歲詹姓女子騎的機車，雙方沿東關路四段往谷關方向行駛，遊覽車行經事故地點時，疑因超車與機車發生碰撞，造成機車騎士四肢多處擦挫傷，經救護車送往東勢農民醫院救治。

警方表示，遊覽車駕駛酒測結果為無飲酒情形；機車騎士因無法吹氣檢測，經詢問機車騎士同意抽血檢驗，無飲酒情形。事故現場無監視器畫面，遊覽車行車紀錄器未能拍攝到碰撞過程，警方目前正積極調閱行經車輛的行車紀錄器畫面，以釐清事故發生經過及肇事責任。

東勢分局呼籲，駕駛人行車時應注意周遭車輛動態，超車前務必確認前方路況及周邊安全，並保持適當安全間隔，切勿因一時疏忽造成交通事故。警方將持續釐清事故原因，維護用路人安全。

台中市東勢區東關路四段今天下午發生遊覽車與機車碰撞交通事故。圖／民眾提供
台中市東勢區東關路四段今天下午發生遊覽車與機車碰撞交通事故。圖／民眾提供

台中市東勢區東關路四段今天下午發生遊覽車與機車碰撞交通事故。圖／民眾提供
台中市東勢區東關路四段今天下午發生遊覽車與機車碰撞交通事故。圖／民眾提供

台中 騎士 遊覽車

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