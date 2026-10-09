被困汲水口逾3小時13歲少年奇蹟獲救 眾人歡呼

奇蹟！今天中午屏東縣來義鄉一名13歲少年戲水時失蹤，疑似被捲入汲水口中溺水，消防人員到場搜尋，家屬也在現場焦急等待。下午4時許傳出好消息，在二峰圳汲水口搜尋救出少年，生命跡象穩定，岸上民眾也情緒激動爆出歡呼「他還活著，太好了！」

消防局今天中午12時53分獲報，來義大橋下疑似溺水失蹤案，1名13歲少年戲水時沉入水中看不到人，立即派出9車、18人（含3潛水人員）、1艇及2台空拍機前往救援。

由於現場水流湍急，潛水人員數次下潛皆未尋獲，便請求水利處協助，下午3時35分水利處2台挖土機到達立即開挖截斷水流，4時35分水流變小，第二大隊副大隊長回報已在二峰圳汲水口搜尋救出少年，意識清楚、生命徵象穩定，送往潮州安泰醫院檢查。

少年不只奇蹟似生還，還能自己走上岸，發現他時岸上民眾爆出歡呼聲，直呼「他還活著，太好了！」大家都非常開心，少年也與親人緊緊相擁。據了解，少年今天與母親、親友共10人到來義大橋下方烤肉、戲水，不明原因找不到人，所幸最後平安獲救。

屏東縣來義鄉一名13歲少年戲水時失蹤，消防人員3個小時後救出少年，生命跡象穩定，岸上民眾也情緒激動爆出歡呼。圖／消防局提供