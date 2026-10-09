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政大坡道驚險一幕！載瓦斯桶貨車倒退翻覆 幸未波及人車
台北市政治大學校園今天下午發生貨車翻覆事故，一輛載運瓦斯桶的小貨車行經校內坡道時，疑因檔位操作不當、車輛動力不足，突然向後滑動，擦撞邊坡護欄後翻覆，車上瓦斯桶散落路面，所幸事故沒有波及其他車輛或行人，駕駛也未受傷。
文山一警分局表示，下午2時26分接獲報案，員警趕抵後，立即管制現場交通並進行安全維護，避免其他車輛靠近。
事故發生後，小貨車停在坡道路段，車上載有多支瓦斯桶，事故後由同公司人員到場處理，並以其他車輛將瓦斯桶載離；拖吊車隨後也到場，將事故車輛移置。
警方初步研判，小貨車行經坡道時疑因檔數不足，車輛失去前進動力後往後滑，進而擦撞護欄翻覆。詳細事故原因仍待進一步釐清。
警方提醒，駕駛車輛行經坡道路段時，應注意車輛動力及檔位操作，避免發生倒退或失控情形。
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