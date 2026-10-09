影／女實況主刮刮樂中5千 欲兌獎驚見「已領過」...彩券行：誤賣舊券

一名李姓女實況主昨天至北市中山區伊通街一間彩券行買刮刮樂，幸運刮中5000元大獎，興高采烈至櫃檯兌獎，電腦系統卻顯示「已兌換完畢」，店員事後坦承是早班疏失，誤將其他顧客已刮開兌獎的舊彩券混入未售出的新券中賣出，店家為表誠意欲給5000元補償，但女實況主不敢隨意收受，店員報警請警方到場見證，目前女實況主未提出詐欺告訴。

據了解，李女昨天買至少4張刮刮樂，其中一張幸運中5000元，興奮向店家兌獎，沒想到店家掃瞄後直呼「欸？為什麼又沒有了？5000元是你剛刮開的嗎？」李女滿臉疑惑反問「這不是要實體本才可以換嗎？」

店家比對發現，該張彩券上的QR code早被其他顧客刮開並領走獎金，連忙道歉稱「29號和30號（刮刮樂號碼）有賣掉，30號的QR code是別人刮開的，所以我應該要還你600元和500元，這應該是別人刮開的然後不小心放在這裡」。

李女仍不解頻問「什麼意思？」期間李女友人在旁聲稱「這是詐欺」，店員才拿出5000元現金欲補償，稱「妹妹謝謝，恭喜你，我們把喜悅拿回來，是我們自己的問題，我要找早班對質，我們是小員工，對不起」。

不過因過程混亂，李女始終不敢收下現金，雙方陷入僵局，店員無奈只好報警請警方見證。

中山分局長春路派出所8日晚上11點多接獲店家報案，稱伊通街彩券行有消費糾紛，趕抵告知警察沒有權力公證，詢問是否提告詐欺，李女當下未表態，最後警方交由雙方當事人自行協調，並未多加干涉就離去。

根據女實況主影像，可見在店家賣出時，一張刮刮了的QR code就已經被刮開。記者翁至成／翻攝

幸運刮中5000元，兌獎時卻顯示「已兌換完畢」，許多網友替女實況主抱不平，認定店家詐欺。圖／截自threads