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綠島垃圾場又起火敲警鐘！「室內倉儲」案卡關 鄉長無奈盼改善

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣綠島垃圾掩埋場今天再傳火警，現場火勢猛烈，消防人員先控制外圍，避免火勢擴大，並協調空勤直升機支援滅火。垃圾場一再發生火警，也讓垃圾露天堆置、資源回收作業安全及倉儲設施遲未到位的問題，再度浮上檯面。鄉長謝賢裕表示，土地撥用時遭環保專家阻擋，讓他感到無奈。

謝賢裕臉書公開致歉，表示尤其對溫泉村鄉親造成困擾，深感抱歉。他指出，公所過去曾向中央爭取興建大型室內倉儲，作為資源回收作業場，但土地撥用時遭環保專家阻擋，讓他感到無奈。資源回收物與一般垃圾即使有分區，仍放在同一地點，烈日下進行打包作業也存在風險。

他表示，公所將彙整垃圾場改善提案及相關程序，公布在公所平台，並呼籲縣府環保局共同研議改善方案，向中央爭取經費，希望從根本改善垃圾處理環境，讓居民安心。

縣府環保局表示，綠島鄉公所確實已向土地權責單位申請土地變更撥用，但至今仍卡在土地程序，導致已到位的倉儲補助無法繼續推動後續計畫。換言之，倉儲案目前的關鍵並非補助尚未取得，而是土地問題仍待解決，後續工程規畫及興建時程也因此受到影響。

綠島垃圾場並非第一次起火。2020年11月，垃圾場因不明原因起火，殘火及濃煙連續竄冒5天，刺鼻臭味飄向南寮、中寮一帶，消防人員最後以土石覆蓋燃燒區域才解除危機。2024年5月，垃圾場又發生火警，當時初步懷疑整理垃圾時挖到廢棄電池引發燃燒，火勢延燒一天一夜，縣府並啟動空氣汙染應變監測，溫泉村及朝日溫泉周邊測得懸浮微粒濃度偏高。

離島垃圾倉儲問題，中央過去也曾提出改善方向。環境部針對離島垃圾因東北季風、颱風及海象影響而無法即時外運的困境，推動垃圾妥善暫存及裸露垃圾改善工作，綠島、蘭嶼均面臨類似挑戰。立委陳瑩、莊瑞雄去年8月赴蘭嶼視察時，也曾呼籲中央加速規畫固定式倉儲廠，強化防颱及防止垃圾外溢功能，避免垃圾自燃或汙染海岸環境。

根據農業部林業及自然保育署資料，綠島鄉公所為興建「垃圾多功能倉儲系統」，申請撥用部分水源涵養保安林土地並辦理解除保安林審議；相關官方資料指出，綠島每年約產生1000公噸一般垃圾，掩埋空間已飽和，東北季風期間約有500公噸垃圾須暫置場內，露天堆置容易衍生垃圾飛散、二次汙染及火災風險。直到今年5月，相關用地仍在保安林解除審議程序中。

綠島垃圾掩埋場今天再度發生火警，垃圾堆置及資源回收作業安全問題再受關注，也讓尚卡在土地程序的「室內倉儲」計畫再度成為焦點。圖／民眾提供
綠島垃圾掩埋場今天再度發生火警，垃圾堆置及資源回收作業安全問題再受關注，也讓尚卡在土地程序的「室內倉儲」計畫再度成為焦點。圖／民眾提供

綠島鄉長謝賢裕在臉書發文，為垃圾場火警造成溫泉村居民困擾致歉，並透露鄉公所曾爭取興建大型室內資源回收倉儲，但土地撥用程序受阻，將彙整相關改善提案及辦理程序對外說明。圖／擷取自謝賢裕臉書
綠島鄉長謝賢裕在臉書發文，為垃圾場火警造成溫泉村居民困擾致歉，並透露鄉公所曾爭取興建大型室內資源回收倉儲，但土地撥用程序受阻，將彙整相關改善提案及辦理程序對外說明。圖／擷取自謝賢裕臉書

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