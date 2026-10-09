綠島垃圾掩埋場再傳火警 東北季風影響消防弟兄全力灌救

台東縣綠島鄉垃圾衛生掩埋場今天上午傳火警，消防局上午10時13分接獲民眾報案，立即派遣綠島分隊前往搶救，消防人員抵達後已佈線射水灌救。由於綠島垃圾掩埋場過去曾發生延燒多日的火警，加上東北季風影響，風勢是否增加灌救難度、濃煙是否飄向周邊聚落，也受到關注。

消防局表示，今天上午接獲民眾通報，指綠島鄉垃圾衛生掩埋場發生垃圾燃燒情形，隨即派遣綠島分隊出動，目前消防人員已抵達現場佈線射水滅火，至於實際燃燒範圍、起火原因及是否有人員傷亡，仍待進一步確認。

綠島垃圾掩埋場過去曾發生多起火警。2020年11月，垃圾場因不明原因起火，殘火及濃煙持續竄冒5天，消防人員最後以土石覆蓋燃燒區域，才解除危機。2024年5月，該處再度發生火警，燃燒面積約2000平方公尺，消防人員連夜灌救，火勢獲得控制後，場內仍有多處悶燒，縣府當時也啟動空氣污染應變監測，關注火警對周邊空氣品質的影響。

值得注意的是，10月正值東北季風逐漸影響台灣的時節，綠島風勢變化也可能影響火場灌救及煙流方向。若現場風勢較強，可能增加火星飛散及濃煙擴散的風險，但實際影響仍須視火場狀況及現場風向、風速判斷。

同一處垃圾掩埋場再度發生火警，除了釐清起火原因，也有必要持續關注火勢控制情形、垃圾堆置區是否仍有悶燒，以及周邊空氣品質是否受到影響。相關單位後續如何防範類似火警再次發生，也值得進一步追蹤。