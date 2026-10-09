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11.7億採購近4萬件防彈衣！警政署首度讓基層「先穿再評選」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今年斥資11億7591萬元採購3萬9197件戰術防彈衣，為讓裝備更貼近第一線勤務需求，首度開放外勤員警自行報名試穿，不只看防護規格，也把實際穿著感受納入採購評選。共有797名員警報名，警政署依不同體型隨機抽出60人參與測試。

警政署表示，試穿員警將實際穿著各家廠商提供的防彈衣，從舒適度、活動便利性、版型是否合身及整體使用感受等項目填寫問卷，相關意見不經修改，直接提供採購評選委員作為評分參考。

過去警用防護裝備配發後，第一線員警曾陸續反映尺寸、穿著感及執勤動作受限等實務問題。警政署這次改變過去主要依規格、性能評選的方式，讓真正長時間穿著防彈衣執勤的員警提前參與，希望在符合防護標準外，也兼顧巡邏、追捕、盤查等勤務時的活動需求。

這批防彈衣採購案今年7月辦理招標，警政署強調，相關規格依外勤員警勤務及防護需求訂定，全案依政府採購法辦理，國內外廠商均可參與，並未限定特定品牌，也沒有排除國內業者。

警政署表示，防彈衣是第一線員警重要保命裝備，除了必須「防得住」，也要讓員警長時間「穿得住、動得開」；未來將把此次試穿回饋納入採購經驗，提升裝備與實際勤務的契合度。

警政署採購戰術防彈衣，首度開放第一線員警先自主報名試穿。記者廖炳棋／翻攝
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警政署採購戰術防彈衣，首度開放第一線員警先自主報名試穿。記者廖炳棋／翻攝
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警政署採購戰術防彈衣，首度開放第一線員警先自主報名試穿。記者廖炳棋／翻攝
警政署採購戰術防彈衣，首度開放第一線員警先自主報名試穿。記者廖炳棋／翻攝

警政署採購戰術防彈衣，首度開放第一線員警先自主報名試穿。記者廖炳棋／翻攝
警政署採購戰術防彈衣，首度開放第一線員警先自主報名試穿。記者廖炳棋／翻攝

警政署 防彈衣

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