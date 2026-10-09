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國慶連假國6傳悲劇！霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡
國慶連假首日傳憾事，一名男子今早開車行經國六霧峰出口匝道口時，不明原因自撞護欄，由於撞擊力道大，男駕駛噴飛爆頭、全身多處骨折，經送醫不治，詳細肇事原因待轄區國道第七公路警察大隊釐清，並報請台中地檢署相驗死因。
台中市消防局說明，今天上午6時29分獲報，霧峰區國道6號3K（舊正交流道）西向霧峰出口匝道有車禍救護，派遣霧峰、國光及溪湳分隊前往搶救，共出動消防車4輛、救護車2輛、消防員15人，由霧峰分隊小隊長羅本坤帶隊，另請南投縣消防局草屯分隊支援2車5人前往。
消防員在上午6時46分到場，發現現場有一輛轎車自撞，轎車全毀、零件散落一地，轎車內沒人，一名男子倒臥在匝道口，已無呼吸心跳，經急救處置後，送往亞大醫院搶救，但由於男子頭部、身體有多處外傷合併開放性骨折，醫院在上午7時41分宣告死亡。
國道第七公路警察大隊在事故後封鎖匝道，以確保救援安全，另外霧峰及國光分隊人員於事故車輛周邊、匝道口上下方及橋下進行搜索，確認未發現其他傷患，詳細肇事原因待轄區國道第七公路警察大隊釐清，並報請台中地檢署相驗死因。
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