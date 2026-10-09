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消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

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消防員涉虐待黑狗引眾怒！彰化縣消防局將記過兩次並移送動防所處置

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

網路披露彰化縣消防局埔心分隊吳姓消防隊員，涉嫌上月27日中午在分隊走廊持BB槍射擊小黑狗，還以拖把施打，嚇得小黑狗慘叫還失禁。彰化縣消防局調查屬實，除移給彰化縣動物防疫所依動保法裁處，如造成傷亡將移送法辦，消防局並將召開考績委員會，研議給予加重記過2次處分，調離單位並列為重點輔導對象。

此一消防員涉虐待小黑狗事件，在網路引起公憤，已約有上萬人譴責，彰化縣消防局長施順仁表示，經過調閱監視器深入調查，當時這隻流浪犬進到埔心分隊，吳姓消防員使用拖把打牠，至於是否使用BB槍射擊還待進一步調查，但確認吳姓消防員涉嫌不當對待犬隻屬實，消防局對此事件表達痛心與遺憾。

施順仁表示，針對吳姓消防員的不當虐狗行為，消防局絕不包庇，並立即做出處置，除移送彰縣動物防疫所，將依動物保護法裁罰與後續處置。

施順仁強調，吳姓消防員身為公務人員且從事救災救護工作，卻做出傷害動物行為，嚴重損害消防形象，消防局將召開考績委員會，研議給予加重記過2次處分，調離單位並列為重點輔導對象，消防局也會深切檢討，強化法治教育，將加強動物保護法與生命教育宣導，落實駐地管理，杜絕類似違失再次發生。

至於貼文者指稱，事發現場，還有一名趙姓隊員側錄此一虐狗行為，並嘻笑。施順仁表示將進一步調查，如確有其事，也會做出處置。

彰化縣動物防疫所也表示，針對消防局埔心分隊疑似消防人員持BB槍射擊犬隻一案，動防所後續將依調查資料、具體事證及動物受傷程度釐清案情。

動防所表示，依動物保護法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；如查證違法，依同法第30條可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。若故意傷害動物，致其肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失或死亡，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

彰化縣消防局埔心分隊吳姓消防員涉嫌虐狗，彰化縣消防局調查屬實，除移給彰化縣動物防疫所依動保法裁處，並將召開考績委員會，研議給予加重記過2次處分，調離單位並列為重點輔導對象。聯合報系資料照
彰化縣消防局埔心分隊吳姓消防員涉嫌虐狗，彰化縣消防局調查屬實，除移給彰化縣動物防疫所依動保法裁處，並將召開考績委員會，研議給予加重記過2次處分，調離單位並列為重點輔導對象。聯合報系資料照

彰化縣消防局埔心分隊吳姓消防員涉嫌虐狗，彰化縣消防局調查屬實，除移給彰化縣動物防疫所依動保法裁處，並將召開考績委員會，研議給予加重記過2次處分，調離單位並列為重點輔導對象。聯合報系資料照
彰化縣消防局埔心分隊吳姓消防員涉嫌虐狗，彰化縣消防局調查屬實，除移給彰化縣動物防疫所依動保法裁處，並將召開考績委員會，研議給予加重記過2次處分，調離單位並列為重點輔導對象。聯合報系資料照

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