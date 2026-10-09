影／深夜改裝車噪音、燒胎擾民　台中清水警跨縣市拘提3嫌查扣3車

台中海線地區居民常抱怨深夜被改裝車噪音和燒胎聲音吵醒，台中警方加強查緝，清水警分局追查鎖定對象後報請檢察官指揮偵辦，前天同步到高雄市左營區、桃園市新屋區及新竹縣新豐鄉等處搜索、拘提，拘提羅姓、楊姓及劉姓等3名嫌疑人到案，查扣涉案BMW、日產廠牌轎車共3輛、手機3支及涉案車牌6面等證物，對嫌疑人危險駕駛、懸掛他車號牌等交通違規行為，共舉發8件，合計罰鍰7萬9800元，也移送法辦。

台中市清水警分局鑑於近期常有改裝噪音車輛妨害安寧擾民情形，加強深夜防制危駕專案勤務，除將參與車聚之噪音、改裝車輛，通報環保、監理單位辦理檢驗及裁處外，針對危險駕車車輛主動調閱監視器比對，發現上月6日凌晨4時許疑似有車輛在梧棲區中華路聚集，擴大調閱週邊監視器追查，發現其中3輛轎車有甩尾、燒胎等行為，影響其他用路人行車安全，且案發時刻意拆除或遮蔽車牌，警方隨即組成專案小組深入追查。

經專案小組擴大調閱沿線監視器，循線查明涉案車輛及駕駛身分，報請台中地檢署浩股檢察官指揮偵辦，蒐證完備後，依法向法院及地檢署聲請搜索票及拘票；前天同步到高雄市左營區、桃園市新屋區及新竹縣新豐鄉等處搜索、拘提，拘提羅姓、楊姓及劉姓等3名嫌疑人到案，同步查扣涉案BMW、日產廠牌轎車共3輛、手機3支及涉案車牌6面等證物，並對嫌疑人危險駕駛、懸掛他車號牌等交通違規行為，共舉發8件，合計罰鍰7萬9800元，全案依違反刑法公共危險罪移送台中地檢署偵辦，依法得處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

清水分局呼籲，針對噪音、改裝、競速等違規車輛持續規劃線上攔查及蒐證方式主動追查，對於違規、違法車主進行嚴格取締裁罰及移送法辦，決不寛貸。呼籲各用路人遵守交通法規，勿任意改裝車輛深夜擾民或違規超速造成民眾生命危險。

外縣市男子深夜駕駛改裝車到台中市梧棲區燒胎擾民，台中清水警方加強查緝，跨縣市拘提3嫌查扣3車。圖／警方提供

外縣市男子深夜駕駛改裝車到台中市梧棲區燒胎擾民，台中清水警方加強查緝，跨縣市拘提3嫌查扣3車。圖／警方提供