快訊

諾貝爾獎得主安卡森自介短得驚人 出版社：她本身就是一個文學現象

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

台東一餃子館換瓦斯疑遇明火釀火災 3人燒燙傷送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市和平街南北餃子館今天下午5時40分許傳出火災，現場疑在更換瓦斯鋼瓶過程中發生瓦斯外洩，遇附近明火引發火勢，並傳出爆炸聲，造成3人遭燒燙傷。消防局獲報後立即出動台東大隊、台東分隊、特搜及大豐等6車16人前往搶救。

消防人員下午5時48分抵達現場時，現場已無明火，瓦斯也已關閉，初步確認有3人受傷，均意識清楚。消防人員隨即進行傷患處置並後送台東馬偕醫院。

其中，大豐消防分隊於晚間6時01分出動救護車後送1名約60歲男子，臉部及雙手有二度燒燙傷，燒燙傷面積約15%；台東分隊於晚間6時04分後送另外2名女性傷者，其中58歲女子臉部有一至二度燒燙傷，面積約6至8%，另1名43歲女子右手、右膝有燒燙傷，面積約3%，3人送醫時均意識清楚。

消防局表示，現場初步了解，疑似在更換瓦斯鋼瓶過程中發生瓦斯外洩，附近又有明火，進而引發火災，至於確切起火原因及相關責任，仍待消防局火災調查人員進一步鑑定。

消防人員到場後迅速關閉瓦斯並確認現場無持續燃燒情形，後續由火調人員進行現場勘查，以釐清起火原因及火災經過。

台東市和平街南北餃子館疑在更換瓦斯鋼瓶過程中發生火災，現場可見瓦斯鋼瓶，確切起火原因仍待消防火調人員調查釐清。圖／台東縣消防局提供
台東市和平街南北餃子館疑在更換瓦斯鋼瓶過程中發生火災，現場可見瓦斯鋼瓶，確切起火原因仍待消防火調人員調查釐清。圖／台東縣消防局提供

台東市和平街南北餃子館今天傍晚傳出火災，疑似更換瓦斯鋼瓶過程遇明火釀災，造成3人燒燙傷送醫。圖／讀者提供
台東市和平街南北餃子館今天傍晚傳出火災，疑似更換瓦斯鋼瓶過程遇明火釀災，造成3人燒燙傷送醫。圖／讀者提供

台東 火災 燒燙傷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東某餃子館火警 3人燒燙傷送醫

新北中和國宅深夜傳火警 2樓住戶廚房起火 父女自行逃生送醫

影／水泥車翻覆駕駛受困危急 台南消防員首次與醫護合作現場輸血救命

台中望高寮夜遊悲劇！2女大生雙載撞桿亡 同遊男悲喊：才要送她們回家

相關新聞

影／水泥車翻覆駕駛受困危急 台南消防員首次與醫護合作現場輸血救命

台南市新營區復興路下午一輛水泥預拌車翻覆，駕駛夾在扭曲變形車體，面臨失血休克危機。消防局新營專責救護隊消防員拆掉車廂門為傷者打止血帶、打點滴並請首次載醫護人員攜帶血液現場輸血，順利搶救送醫。

台東一餃子館換瓦斯疑遇明火釀火災 3人燒燙傷送醫

台東市和平街南北餃子館今天下午5時40分許傳出火災，現場疑在更換瓦斯鋼瓶過程中發生瓦斯外洩，遇附近明火引發火勢，並傳出爆炸聲，造成3人遭燒燙傷。消防局獲報後立即出動台東大隊、台東分隊、特搜及大豐等6車16人前往搶救。

台中高鐵特區旁釣客驚見浮屍 家屬確認為失聯多日6旬男

一名釣客今天下午到台中高鐵站旁的烏日區集泉橋下筏子溪垂釣，驚見遠處有「人體形狀」漂浮物載浮載沉，台中市消防局烏日分隊獲報到場查看，發現是約60歲男性遺體，警方後經家屬確認，死者為失聯多日的葉姓男子。

影／台中沙鹿機車連環撞 5車追撞6人受傷送醫

台中市沙鹿區今天傍晚發生機車連環撞車禍，5輛機車追撞，6人受傷送醫，機車倒一排，肇事原因由警方調查中。

台南86歲長者騎微電車疑似穿越車道不慎 遭轎車撞擊慘死

台南86歲黃姓老翁今晨4時許騎乘微型電動二輪車，由東區裕農路行人穿越線疑似穿越車道不慎，遭20歲黃姓男子駕駛轎車由裕農路東向西直行碰撞，老翁當場傷重不治，台南市警一分局報請檢方相驗，進一步釐清事故原因與肇事責任。

嘉義太保競選看板遭強風吹倒 機車騎士撞上受傷送醫

選舉倒數51天，嘉義縣各鄉鎮競選看板林立，太保市縣道168線旁一面競選看板疑似未妥善固定，今天遭強風吹倒，帆布及支架占用機慢車道，下午1時許一名機車騎士行經時，疑似未注意前方路況撞上，造成身上多處擦挫傷並自述頭暈，由救護車送醫治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。