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台東一餃子館換瓦斯疑遇明火釀火災 3人燒燙傷送醫
台東市和平街南北餃子館今天下午5時40分許傳出火災，現場疑在更換瓦斯鋼瓶過程中發生瓦斯外洩，遇附近明火引發火勢，並傳出爆炸聲，造成3人遭燒燙傷。消防局獲報後立即出動台東大隊、台東分隊、特搜及大豐等6車16人前往搶救。
消防人員下午5時48分抵達現場時，現場已無明火，瓦斯也已關閉，初步確認有3人受傷，均意識清楚。消防人員隨即進行傷患處置並後送台東馬偕醫院。
其中，大豐消防分隊於晚間6時01分出動救護車後送1名約60歲男子，臉部及雙手有二度燒燙傷，燒燙傷面積約15%；台東分隊於晚間6時04分後送另外2名女性傷者，其中58歲女子臉部有一至二度燒燙傷，面積約6至8%，另1名43歲女子右手、右膝有燒燙傷，面積約3%，3人送醫時均意識清楚。
消防局表示，現場初步了解，疑似在更換瓦斯鋼瓶過程中發生瓦斯外洩，附近又有明火，進而引發火災，至於確切起火原因及相關責任，仍待消防局火災調查人員進一步鑑定。
消防人員到場後迅速關閉瓦斯並確認現場無持續燃燒情形，後續由火調人員進行現場勘查，以釐清起火原因及火災經過。
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