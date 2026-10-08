台中高鐵特區旁釣客驚見浮屍 家屬確認為失聯多日6旬男

一名釣客今天下午到台中高鐵站旁的烏日區集泉橋下筏子溪垂釣，驚見遠處有「人體形狀」漂浮物載浮載沉，台中市消防局烏日分隊獲報到場查看，發現是約60歲男性遺體，警方後經家屬確認，死者為失聯多日的葉姓男子。

台中市消防局在今天下午1時53分許接獲釣客通報，烏日區中山路三段集泉橋下筏子溪裡，有一具「人體形狀」漂浮物載浮載沉，烏日分隊出動8人及3輛消防及救護車到場，消防員以橡皮艇划到漂浮物旁，發現是一具已腫脹的遺體，搬運至岸邊交由烏日警方處理，警方展開身分查對，也通報家屬趕往認屍。

烏日警方說，經家屬確認為失聯的葉姓男子，葉男本身患有多種疾病，無明顯外傷，依案件調查程序報請中檢相驗釐清。

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