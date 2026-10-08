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影／台中沙鹿機車連環撞 5車追撞6人受傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天傍晚發生機車連環撞車禍，5輛機車追撞，6人受傷送醫，機車倒一排，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局今天下午4時34分獲報，沙鹿區台灣大道七段車禍救護案，據市警局轉報，發生交通事故，立即派遣沙鹿92前往救護。

到場回報，初步了解現場共有6名傷患，均為輕傷，現場已有民間救護車在場，請求加派3輛救護車支援。中心立即加派梧棲消防隊救護車、沙鹿分隊救護車及清水分隊救護車前往，並同步派遣沙鹿消防車，由沙鹿分隊分隊長吳振淞帶隊前往現場。

現場已有醫院救護車2輛載送5名輕傷傷患前往光田綜合醫院向上院區，剩1名傷患由沙鹿92載送；最後載送1名48歲女傷者，右手及右腳擦傷、意識清楚，經給予必要救護處置後，送往光田綜合醫院向上院區救治。

現場經確認為5輛機車追撞事故，共6名傷患，其中5名傷患由光田綜合醫院向上院區救護車載送，另1名女性傷患由沙鹿消防分隊救護車載送，現場後續交由員警處理。消防局共出動消防車2輛、救護車4輛、消防人員15名。

台中市沙鹿區台灣大道七段今天下午發生連撞車禍，多人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區台灣大道七段今天下午發生連撞車禍，多人受傷送醫。圖／台中市消防局提供

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