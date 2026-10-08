影／水泥車翻覆駕駛受困危急 台南消防員首次與醫護合作現場輸血救命

台南市新營區復興路下午一輛水泥預拌車翻覆，駕駛夾在扭曲變形車體，面臨失血休克危機。消防局新營專責救護隊消防員拆掉車廂門為傷者打止血帶、打點滴並請首次載醫護人員攜帶血液現場輸血，順利搶救送醫。

消防局一大隊表示，急診醫師指導罕見的「院前現場輸血」並給止痛藥劑。讓傷者能夠夠撐近兩小時等現場人員破壞車體救人。

現場更在醫師指導救護隊員實施「POCUS重點式超音波檢查」，順利將意識清楚傷者送醫救治。

消防人員說，輸血這專案去年開始大家就在計畫籌備，第一線外勤救護員大家都準備等台南第一例出現。之前只有新北救護案例，今天終於有了而且是成功的案例，這是外勤大家所有的努力結果。

台南市消防局下午12點多接獲報案，新營區復興路水泥車翻覆。新營分隊車組到場，發現水泥車側翻橫躺，車艙嚴重擠壓變形，駕駛肢體遭殘破鋼板緊緊夾困、動彈不得。

新營消防小隊長與副大隊長研判破拆耗時且傷者傷勢危急，調派車輛載急診醫護支援，現場專責救護隊員則同步深入縫隙評估傷情，率先為傷者患肢打上止血帶阻斷失血。

消防員說，急診醫護下午一點前抵達現場，考量傷者已有休克徵候且劇烈疼痛，醫師評估後啟動「院前緊急輸血」維持循環血量，並給止痛藥物減緩劇痛與生理壓力，成功在脫困前穩住患者生命徵象。

消防員訂有醫師指導操作「重點式超音波」掃描，了解胸腹腔是否內出血或氣有血胸。經完整處置與評估，傷者意識清楚、生命徵象轉趨穩定隨即後送柳營奇美手術治療。

消防局表示，這次搶救行動「高度展現到院前緊急救護的極致整合」。將急診重症搶救鏈直接延伸到災難最前線，「完美體現醫消無縫接軌的高階救護實力」。

水泥車翻覆駕駛受困危急，台南消防員首次與醫護合作現場輸血救命。圖／消防員提供

水泥車翻覆駕駛受困危急，台南消防員首次與醫護合作現場輸血救命。圖／消防員提供

水泥車翻覆駕駛受困危急，台南消防員首次與醫護合作現場輸血救命。圖／消防員提供

水泥車翻覆駕駛受困危急，台南消防員首次與醫護合作現場輸血救命。圖／消防員提供

水泥車翻覆駕駛受困危急，台南消防員首次與醫護合作現場輸血救命。圖／消防員提供