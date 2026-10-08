台南86歲長者騎微電車疑似穿越車道不慎 遭轎車撞擊慘死

台南86歲黃姓老翁今晨4時許騎乘微型電動二輪車，由東區裕農路行人穿越線疑似穿越車道不慎，遭20歲黃姓男子駕駛轎車由裕農路東向西直行碰撞，老翁當場傷重不治，台南市警一分局報請檢方相驗，進一步釐清事故原因與肇事責任。

台南市消防局凌晨3時56分據報，指東區裕農路與裕農路771巷交叉路口發生轎車與微電車事故，立即派遣後甲分隊救護車前往救援。抵達現場後，救護人員發現老翁已無呼吸心跳，經確認因明顯死亡而未送醫，後續則交由警方處理。

第一分局交通分隊指出，該交通事故發生於今凌晨4時許，黃翁騎乘微型電動二輪車由裕農路行人穿越線，疑似穿越車道不慎，遭黃男駕駛轎車由裕農路東向西直行碰撞，微電車駕駛傷重不治，後續由警方調查釐清事故原因與肇事責任。

警方呼籲民眾駕駛車輛應遵守交通規則，並隨時注意車前狀況，以免因一時不慎造成交通事故，導致憾事發生。

台南市消防局凌晨3時56分據報，指東區裕農路與裕農路771巷交叉路口發生轎車與微電車事故，立即派遣後甲分隊救護車前往救援。圖／讀者提供