快訊

殺3人才能判死？憲法法庭未解釋 冷回：不服判決應循程序救濟

中職／離開台鋼？韓籍啦啦隊Mingo跳「辭職舞」 網：時機很敏感

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

聽新聞
0:00 / 0:00

台南86歲長者騎微電車疑似穿越車道不慎 遭轎車撞擊慘死

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南86歲黃姓老翁今晨4時許騎乘微型電動二輪車，由東區裕農路行人穿越線疑似穿越車道不慎，遭20歲黃姓男子駕駛轎車由裕農路東向西直行碰撞，老翁當場傷重不治，台南市警一分局報請檢方相驗，進一步釐清事故原因與肇事責任。

台南市消防局凌晨3時56分據報，指東區裕農路與裕農路771巷交叉路口發生轎車與微電車事故，立即派遣後甲分隊救護車前往救援。抵達現場後，救護人員發現老翁已無呼吸心跳，經確認因明顯死亡而未送醫，後續則交由警方處理。

第一分局交通分隊指出，該交通事故發生於今凌晨4時許，黃翁騎乘微型電動二輪車由裕農路行人穿越線，疑似穿越車道不慎，遭黃男駕駛轎車由裕農路東向西直行碰撞，微電車駕駛傷重不治，後續由警方調查釐清事故原因與肇事責任。

警方呼籲民眾駕駛車輛應遵守交通規則，並隨時注意車前狀況，以免因一時不慎造成交通事故，導致憾事發生。

台南市消防局凌晨3時56分據報，指東區裕農路與裕農路771巷交叉路口發生轎車與微電車事故，立即派遣後甲分隊救護車前往救援。圖／讀者提供
台南市消防局凌晨3時56分據報，指東區裕農路與裕農路771巷交叉路口發生轎車與微電車事故，立即派遣後甲分隊救護車前往救援。圖／讀者提供

警方調查，黃翁騎乘微型電動二輪車由裕農路行人穿越線，疑似穿越車道不慎，遭黃男駕駛轎車由裕農路直行碰撞，黃翁傷重不治，後續正深入釐清事故原因與肇事責任。圖／讀者提供
警方調查，黃翁騎乘微型電動二輪車由裕農路行人穿越線，疑似穿越車道不慎，遭黃男駕駛轎車由裕農路直行碰撞，黃翁傷重不治，後續正深入釐清事故原因與肇事責任。圖／讀者提供

車道 台南 穿越

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中望高寮夜遊悲劇！2女大生雙載撞桿亡 同遊男悲喊：才要送她們回家

影／疑因天雨路滑致車輛不穩 楊梅53歲駕駛大貨車撞斷號誌桿

影／畫面曝光！遊覽車載去竹科上班撞民宅 鐵柱「貫穿擋風玻璃」釀3傷

男駕運豬車輾死騎士發出聲響辯不知情 嘉檢起訴

相關新聞

台中望高寮2女大生雙載撞桿亡 校方：在校乖巧、師生感情深

台中大肚山望高寮今天凌晨發生嚴重車禍，二名中部某科大女大學生今天凌晨騎機車雙載夜遊後返程，在望高寮下坡處約50公尺，碰撞交通標誌桿，經送醫因傷重不治。校方表示，罹難的胡女和林女為該校進修部餐飲管理系一年級同班學生，平時在校表現乖巧，師生間感情非常緊密，對於此事件深感震驚與哀痛。

台南86歲長者騎微電車疑似穿越車道不慎 遭轎車撞擊慘死

台南86歲黃姓老翁今晨4時許騎乘微型電動二輪車，由東區裕農路行人穿越線疑似穿越車道不慎，遭20歲黃姓男子駕駛轎車由裕農路東向西直行碰撞，老翁當場傷重不治，台南市警一分局報請檢方相驗，進一步釐清事故原因與肇事責任。

嘉義太保競選看板遭強風吹倒 機車騎士撞上受傷送醫

選舉倒數51天，嘉義縣各鄉鎮競選看板林立，太保市縣道168線旁一面競選看板疑似未妥善固定，今天遭強風吹倒，帆布及支架占用機慢車道，下午1時許一名機車騎士行經時，疑似未注意前方路況撞上，造成身上多處擦挫傷並自述頭暈，由救護車送醫治療。

高雄某鴨肉店同事爆衝突 婦遭淋鴨油推倒撞玻璃報警

高雄市左營區某鴨肉小吃店同事爆衝突，65歲婦人控告49歲男同事拿鴨油淋她頸部，她潑水反擊，遭對方推倒受傷。警方依傷害及公然侮辱罪嫌查辦全案。至於是否涉及職場霸凌，由勞工局調查。

菜刀掉了再搶攤販刀！ 43歲男闖興德市場揮刀咆哮 自傷昏厥送醫

台北市文山區興德市場今天上午發生持刀驚魂，43歲高姓男子不明原因持菜刀從住處外出，一路在市場周邊揮刀、大聲咆哮，隨身刀具掉落後，竟又拿走攤販菜刀繼續揮舞，期間並持刀自傷頸部。警方獲報調集優勢警力趕抵，最後在附近民宅樓梯間將他制伏送醫，沒有其他民眾受傷。

台東選舉布條遭剪斷 參選人質疑遭針對 警掌握涉案男子

台東市中興路二段多處選舉布條遭人剪斷、棄置路旁，台東警分局昨晚間6時許接獲報案，調閱沿線監視器後，已掌握涉嫌毀損選舉布條的呂姓男子身分，並通知到案說明，後續將依公職人員選舉罷免法等相關規定偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。