嘉義太保競選看板遭強風吹倒 機車騎士撞上受傷送醫

選舉倒數51天，嘉義縣各鄉鎮競選看板林立，太保市縣道168線旁一面競選看板疑似未妥善固定，今天遭強風吹倒，帆布及支架占用機慢車道，下午1時許一名機車騎士行經時，疑似未注意前方路況撞上，造成身上多處擦挫傷並自述頭暈，由救護車送醫治療。

嘉義縣消防局今天下午1時許獲報，太保市縣道168有機車事故，趕往現場發現一名男性騎士受傷，競選看板的帆布及支架橫倒在道路上，消防人員隨即上前查看傷勢，協助機車騎士進行初步處置，身上有多處擦挫傷，自述頭暈，由救護車送往醫院治療。

太保市長鄭淑分說，市民代表參選人陳淑紅出於好意協助團隊刊登廣告，團隊依廠商需求提供圖檔，不料看板疑未妥善固定，遇上強風倒塌，造成路過機車騎士受傷，事故發生後，陳淑紅第一時間趕往醫院關心，並協助處理後續醫療事宜，她也會親自探視傷者。

鄭淑分說，太保市發生的所有事情，不論是否關乎選舉，她都很關心，並不會因為看板屬於誰或是哪個團隊設置，就忽略公共安全問題，希望大家一起檢視看板安全，她也會要求團隊逐一檢視，包括自己請人搭設的看板，以及支持者協助搭設看板，提升安全性。

嘉義縣太保市縣道168旁競選看板今天疑遭強風吹倒，機車騎士煞車不及直接撞上，全身多處擦挫傷送醫治療。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市縣道168旁競選看板今天疑遭強風吹倒，機車騎士煞車不及直接撞上，全身多處擦挫傷送醫治療。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市縣道168旁競選看板今天疑遭強風吹倒，機車騎士煞車不及直接撞上，全身多處擦挫傷送醫治療。記者黃于凡／攝影