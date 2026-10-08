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高雄某鴨肉店同事爆衝突 婦遭淋鴨油推倒撞玻璃報警

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區某鴨肉小吃店同事衝突，65歲婦人控告49歲男同事拿鴨油淋她頸部，她潑水反擊，遭對方推倒受傷。警方依傷害及公然侮辱罪嫌查辦全案。至於是否涉及職場霸凌，由勞工局調查。

高雄市警左營分局今天表示，10月3日晚間9時許，黃婦在店內收拾東西，與同事丁姓男子發生糾紛，丁男要求黃婦道歉，黃婦不理會遭丁男辱罵，黃婦立即對丁男潑水。

黃婦10月6日報案，指丁男拿1碗鴨油，從她頸部一路淋到身上，她才潑水反擊，但是丁男猛力推倒她，導致她倒地並撞上玻璃門，造成右額及雙腳受傷。

店這起衝突事故的監錄影像今天被貼上網路，貼網者發文指稱「40幾歲對65歲阿姨職場霸凌」，並質疑「雇主對員工糾紛放任，藉機辭退沒給遣散費，也沒幫助雙方調解」。

但發文約3小時後，有自稱店方人員在網路留言，指事實與陳述內容不符，表示事發當下店方已立即陪同女員工前往榮民總醫院驗傷及備案；對於網路不實指控，店方將保留法律追訴權。

高雄市勞工局表示，未收到這件事當事人申訴勞動權益受損或霸凌；勞工局呼籲，如受到職場霸凌或勞動權益受侵害時，立即向勞工局反映以利查處。

高雄某鴨肉店員工起衝突，其中1名女員工遭推倒趴地。圖／擷取Threads畫面
高雄某鴨肉店員工起衝突，其中1名女員工遭推倒趴地。圖／擷取Threads畫面

高雄 衝突 同事

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