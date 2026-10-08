菜刀掉了再搶攤販刀！ 43歲男闖興德市場揮刀咆哮 自傷昏厥送醫

台北市文山區興德市場今天上午發生持刀驚魂，43歲高姓男子不明原因持菜刀從住處外出，一路在市場周邊揮刀、大聲咆哮，隨身刀具掉落後，竟又拿走攤販菜刀繼續揮舞，期間並持刀自傷頸部。警方獲報調集優勢警力趕抵，最後在附近民宅樓梯間將他制伏送醫，沒有其他民眾受傷。

興隆派出所上午9時46分接獲報案，興德市場內有人持刀揮舞。員警趕抵時，高男已一路從市場周邊移動至附近民宅樓梯間，警方立即包圍現場，趁機奪走他手中刀械並加以控制。

高男持刀自傷時傷及頸部，疑波及氣管，一度因大量失血陷入昏厥，救護人員隨即在警方戒護下將他送醫，目前仍在醫院治療。

高男今天為何突然持刀進入市場、沿途咆哮並自傷，仍待傷勢穩定後進一步釐清。警方也將採集相關檢體，確認是否有毒品或藥物反應，並持續調查他取得刀具、進入市場及自傷的完整過程。

北市男子在市場持刀揮舞自傷，遭警方包圍奪刀後送醫。記者廖炳棋／翻攝

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