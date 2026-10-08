台中望高寮2女大生雙載撞桿亡 校方：在校乖巧、師生感情深

台中大肚山望高寮今天凌晨發生嚴重車禍，二名中部某科大女大學生今天凌晨騎機車雙載夜遊後返程，在望高寮下坡處約50公尺，碰撞交通標誌桿，經送醫因傷重不治。校方表示，罹難的胡女和林女為該校進修部餐飲管理系一年級同班學生，平時在校表現乖巧，師生間感情非常緊密，對於此事件深感震驚與哀痛。

台中市消防局說明，今天凌晨0時44分受理大肚區望高寮下坡處約50公尺車禍救護案，派遣春社、犁份分隊，出動救護車2輛、警備車1輛、消防人員6名。據報現場1輛機車疑似自撞交通標誌桿，共有2名女子受傷，0時52分救護人員到達現場，01時17分傷患全數送醫。

強烈撞擊導致機車當場全毀，機車騎士與乘客受巨大衝擊力道噴飛，機車衝入一旁草叢。消防隊到場發現，2名女大生均已失去呼吸心跳，緊急送往醫院全力搶救，最終仍不幸雙雙宣告不治。

台中市警局烏日分局說明，今天凌晨2名女大生雙載騎乘機車沿中台路上往永春路方向行駛，疑似操作不當致碰撞交通標誌桿，造成騎士及乘客兩人傷重不治，全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。

校方表示，校方知悉後隨即啟動校安通報，協助及關懷家屬處理平安保險理賠事宜，導師協助家屬處理後續相關事宜；輔導室對所屬班級生命教育及團體輔導，並強化學生用路安全與防禦駕駛各項交通安全宣導。

校方表示，罹難的胡姓女學生為彰化大村人、林姓女學生為台中人，二女為該校進修部餐飲管理系一年級同班女學生，平時在校表現乖巧，師生間感情非常緊密。學校已立即啟動學生輔導與心理支持機制，針對受事件影響的師生提供關懷輔導。若同行或同班的學生有情緒低落、焦慮或需要協助之情形，導師、學務處與諮商輔導中心將盡全力提供輔導支持。

台中望高寮今天凌晨二名女大學生騎機車雙載碰撞交通標誌，送醫不治。圖／讀者提供