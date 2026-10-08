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台東選舉布條遭剪斷 參選人質疑遭針對 警掌握涉案男子
台東市中興路二段多處選舉布條遭人剪斷、棄置路旁，台東警分局昨晚間6時許接獲報案，調閱沿線監視器後，已掌握涉嫌毀損選舉布條的呂姓男子身分，並通知到案說明，後續將依公職人員選舉罷免法等相關規定偵辦。
尋求連任的市民代表參選人陳金溪在臉書發文表示，有3處選舉布條遭人以剪刀剪斷後丟棄在地，讓他相當感慨。他指出，現場鐵絲網圍籬原本綁有超過10條不同候選人的布條，卻只有自己的布條遭破壞，質疑「怎麼只針對我呢？」
陳金溪表示，民主選舉不應出現破壞競選布條的行為，他不會因此屈服，將以正面態度面對選舉，並呼籲市民支持熱心服務、認真做事的候選人。
台東警分局表示，昨晚接獲報案後立即派員到場處理，經調閱相關監視器畫面，已掌握呂姓男子身分，並通知其到案說明，目前正釐清布條遭毀損的經過及動機，後續將依相關法令偵辦。
警方提醒，選舉期間民眾應理性看待不同候選人的競選活動，尊重合法競選行為，切勿任意破壞、撕毀或移動選舉布條、旗幟等物品。警方也將持續維護選舉秩序，對涉及違法行為依法查處。
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