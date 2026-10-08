快訊

北一女、台大畢業！她當國中老師1個月崩潰：回家哭了很久

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

聽新聞
0:00 / 0:00

台東選舉布條遭剪斷 參選人質疑遭針對 警掌握涉案男子

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市中興路二段多處選舉布條遭人剪斷、棄置路旁，台東警分局昨晚間6時許接獲報案，調閱沿線監視器後，已掌握涉嫌毀損選舉布條的呂姓男子身分，並通知到案說明，後續將依公職人員選舉罷免法等相關規定偵辦。

尋求連任的市民代表參選人陳金溪在臉書發文表示，有3處選舉布條遭人以剪刀剪斷後丟棄在地，讓他相當感慨。他指出，現場鐵絲網圍籬原本綁有超過10條不同候選人的布條，卻只有自己的布條遭破壞，質疑「怎麼只針對我呢？」

陳金溪表示，民主選舉不應出現破壞競選布條的行為，他不會因此屈服，將以正面態度面對選舉，並呼籲市民支持熱心服務、認真做事的候選人。

台東警分局表示，昨晚接獲報案後立即派員到場處理，經調閱相關監視器畫面，已掌握呂姓男子身分，並通知其到案說明，目前正釐清布條遭毀損的經過及動機，後續將依相關法令偵辦。

警方提醒，選舉期間民眾應理性看待不同候選人的競選活動，尊重合法競選行為，切勿任意破壞、撕毀或移動選舉布條、旗幟等物品。警方也將持續維護選舉秩序，對涉及違法行為依法查處。

選舉布條遭人以剪刀剪斷，並被棄置路旁，警方已調閱監視器掌握涉嫌男子身分。圖／台東警分局提供
選舉布條遭人以剪刀剪斷，並被棄置路旁，警方已調閱監視器掌握涉嫌男子身分。圖／台東警分局提供

台東市中興路二段多處選舉布條遭人剪斷並棄置路旁，警方獲報後到場蒐證、調查。圖／台東警分局提供
台東市中興路二段多處選舉布條遭人剪斷並棄置路旁，警方獲報後到場蒐證、調查。圖／台東警分局提供

台東 罷免 人質 2026九合一選舉 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

競選看板遭吐檳榔汁汙損 新北市議員陳乃瑜晚間報案提告

新北議員黃永昌涉送關廟麵賄選遭聲押禁見　妻兒交保

影／北捷2個多月再傳潑灑不明液體事件 女搭板南線褲裙遭殃 警追嫌犯中

台東年底選舉　6參選人因陸籍和刑案前科資格不符

相關新聞

台中望高寮2女大生雙載撞桿亡 校方：在校乖巧、師生感情深

台中大肚山望高寮今天凌晨發生嚴重車禍，二名中部某科大女大學生今天凌晨騎機車雙載夜遊後返程，在望高寮下坡處約50公尺，碰撞交通標誌桿，經送醫因傷重不治。校方表示，罹難的胡女和林女為該校進修部餐飲管理系一年級同班學生，平時在校表現乖巧，師生間感情非常緊密，對於此事件深感震驚與哀痛。

台東選舉布條遭剪斷 參選人質疑遭針對 警掌握涉案男子

台東市中興路二段多處選舉布條遭人剪斷、棄置路旁，台東警分局昨晚間6時許接獲報案，調閱沿線監視器後，已掌握涉嫌毀損選舉布條的呂姓男子身分，並通知到案說明，後續將依公職人員選舉罷免法等相關規定偵辦。

台東年底選舉　6參選人因陸籍和刑案前科資格不符

台東年底九合一選舉，台東縣選委會完成參選人資格審查，台東市某里長參選人因未繳中國除籍證明，資格不符，另有5名參選人曾因賄...

桃園情侶錢包不見「沒錢搭車回家」 大園警自掏腰包救援

桃園市大園區43歲于姓女子與34歲邱姓男友昨（7）日晚間21時許發現皮包不慎遺失，因身上沒有現金可支付返家交通費，無法返回位於桃園區的住處，情急之下只好向大園警分局求助，員警了解情況後，立即協助載兩人前往公車站，並自掏腰包提供車資，讓兩人順利踏上返家路程。

疑行車糾紛認錯車 苗栗男涉逼車追至社區嗆聲討說法

苗栗縣一名潘姓男子駕駛車輛返家途中，突然遭到另輛轎車尾隨逼車，對方竟然還把車輛堵在他的住家前方，嗆聲「你下來、下來」要討說法，行徑囂張；潘男報警後才得知原來對方與他人有行車糾紛，認錯車輛，讓潘姓男子深感莫名。

台中望高寮夜遊悲劇！2女大生雙載撞桿亡 同遊男悲喊：才要送她們回家

台中大肚山望高寮今天凌晨發生嚴重車禍，二名中部某科大女大學生今天凌晨騎機車雙載夜遊後返程，在望高寮下坡處約50公尺，碰撞交通標誌桿，經送醫因傷重不治，當時同遊男學生跟在後方，難過表示，大家到望高寮夜遊，回程他騎車跟在後面，才要送她們回家，沒想到目睹車禍發生，相當錯愕、難過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。