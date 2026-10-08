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疑行車糾紛認錯車 苗栗男涉逼車追至社區嗆聲討說法

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣一名潘姓男子駕駛車輛返家途中，突然遭到另輛轎車尾隨逼車，對方竟然還把車輛堵在他的住家前方，嗆聲「你下來、下來」要討說法，行徑囂張；潘男報警後才得知原來對方與他人有行車糾紛，認錯車輛，讓潘姓男子深感莫名。

潘男強調，其住家是開放式社區，對方高速行駛進入如果有小朋友或老人家剛好在外面，後果不堪設想。警方則表示，全案受理後雙方均不提出告訴，潘男僅針對江男交通違規行為進行檢舉，經初步檢視行車影像後，交通違規部分均尚不明確。

苗栗警分局指出，頭屋分駐所上月28日上午11點左右，有民眾前來報案，稱遭人尾隨至住家，員警受理後立即查處。

初步調查，潘男當天上午10點多，從頭屋鄉一處加油站離開後，行駛道路中突遭一部白色自小客車疑似以迫近方式逼車，當下潘男不予理會直接返回住處，但該車竟尾隨至潘男住處欲理論，幸雙方並無明顯衝突。

經員警通知雙方當事人至所釐清後，發現江男於進加油站時疑與他車糾紛，誤認潘男即該車輛而做出不理性之行為；因雙方均不提出告訴，警方將檢視行車影像，以釐清有無交通違規行為。警方也呼籲民眾遇有糾紛應循正當管道解決，勿做出不理性行為，以免觸法。

江男將車橫在潘家車輛出入口前，下車嗆聲「你下來、下來」要向潘男討說法，行徑囂張。圖／民眾提供
江男將車橫在潘家車輛出入口前，下車嗆聲「你下來、下來」要向潘男討說法，行徑囂張。圖／民眾提供

苗栗 行車糾紛 逼車

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