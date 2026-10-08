桃園一對情侶弄丟錢包，因身上沒有現金可支付返家交通費，無法返回位於桃園區的住處，情急之下只好向大園警分局求助。圖：讀者提供

桃園市大園區43歲于姓女子與34歲邱姓男友昨（7）日晚間21時許發現皮包不慎遺失，因身上沒有現金可支付返家交通費，無法返回位於桃園區的住處，情急之下只好向大園警分局求助，員警了解情況後，立即協助載兩人前往公車站，並自掏腰包提供車資，讓兩人順利踏上返家路程。

大園派出所員警了解情況後，立即載情侶前往公車站，並自掏腰包提供車資，讓兩人順利踏上返家路程。圖：讀者提供

大園派出所表示，副所長何孟穎、巡佐陳建台、警員林士淵昨晚執行勤務時，接獲于女及邱男前來求助，稱前來探訪友人後，準備搭車返程回家時，發現錢包不慎遺失，身上沒有足夠金錢支付交通費，導致無法順利返家。員警了解情況後，立即協助兩人尋找返程的交通方式，並協助將兩人載往鄰近公車站。

考量兩人當時無法支付前往公車站的交通費，何孟穎更自掏腰包提供百元，請員警協助載送兩人前往最近的公車站，再搭乘公車返回桃園住處。兩人對警方熱心協助深表感謝，最後也順利搭乘公車返家。

大園分局表示，警察除維護治安、交通外，遇有民眾遭遇困難時，也會在能力所及範圍內適時提供協助，協助民眾解決眼前困難，讓民眾在需要時感受到警察的溫暖與安心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園情侶錢包不見「沒錢搭車回家」 大園警自掏腰包救援