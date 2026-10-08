台中望高寮夜遊悲劇！2女大生雙載撞桿亡 同遊男悲喊：才要送她們回家

台中大肚山望高寮今天凌晨發生嚴重車禍，二名中部某科大女大學生今天凌晨騎機車雙載夜遊後返程，在望高寮下坡處約50公尺，碰撞交通標誌桿，經送醫因傷重不治，當時同遊男學生跟在後方，難過表示，大家到望高寮夜遊，回程他騎車跟在後面，才要送她們回家，沒想到目睹車禍發生，相當錯愕、難過。

台中市消防局說明，今天凌晨0時44分受理大肚區望高寮下坡處約50公尺車禍救護案，派遣春社、犁份分隊，出動救護車2輛、警備車1輛、消防人員6名。據報現場1輛機車疑似自撞交通標誌桿，共有2名女子受傷，0時52分救護人員到達現場，01時17分傷患全數送醫。

強烈撞擊導致機車當場全毀，機車騎士與乘客受巨大衝擊力道噴飛，機車衝入一旁草叢。警消接獲通報趕抵現場時，發現兩名女大生均已失去呼吸心跳，緊急送往醫院全力搶救，最終仍不幸雙雙宣告不治。

台中市警局烏日分局說明，今天凌晨2名女大生雙載騎乘機車沿中台路上往永春路方向行駛，疑似操作不當致碰撞交通標誌桿，造成騎士及乘客兩人傷重不治，全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。

一起去賞夜景的男學生表示，當時他騎車跟在後面，要送她們回家，突然發現前車在轉彎處自撞電線桿，2名女生都撞飛出去，一切發生太突然了，他相當錯愕、難過。

烏日警分局呼籲，駕駛人行車時，應注意車前動態及道路環境狀況，並依道路速限行駛，切勿超速或分心疲勞駕駛，以確保行車安全。

台中望高寮今天凌晨二名女大學生騎機車雙載碰撞交通標誌，送醫不治。圖／讀者提供