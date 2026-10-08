高雄機車行車糾紛變互毆 網友揭路口設計疑慮

高雄市小港區發生機車行車糾紛，林姓男子追上，攔打郭姓男子；原來雙方因為在前個路口對交通號誌有疑義才起糾紛。影像貼網後，卻在網路社群引發交通設計爭議。

警方表示，昨晚6時10分許，林姓男子（40歲）騎機車，在小港區利昌街與北林路口，攔阻郭姓男子（26歲），林男下車就涉嫌毆打郭男頭部，造成郭男輕微受傷，送往小港醫院就醫，郭男控告林男傷害。

據警方了解，郭男在前個路口，由山明路307巷右轉穿過北林路時，林男行駛北林路慢車道，認為郭男闖紅燈，才追去攔下郭男；郭男認為他由山明路307巷是綠燈右轉，但右轉時北林路也綠燈，但對方停車倒車時摔車，便追來毆打他。

影像貼網後引起議論，有人留言這路口常車禍，曾1小時就發生多起車禍，也有人認為是「道路設計問題」，不過覺得郭男敢穿過北林路「蠻神勇的」。