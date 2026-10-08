台中九旬翁騎單車倒臥路中 保警翻皮包尋名片 暖心護送返家

台中市一名九旬老翁昨日上午騎腳踏車行經潭子區時，不慎倒臥道路中央，險象環生。巡邏途經的保安警察大隊特勤中隊員警見狀立即停車，將老翁攙扶至路旁安全處，因老翁聽力不佳、無法說清住址，員警耐心查看隨身物品，在皮包內找到家屬名片並取得聯繫，隨後以巡邏車護送他返回北屯住處，交由鄰居照料。

台中市警局保安警察大隊表示，特勤中隊中隊長等人昨日執行巡邏勤務，行經潭子區頭張路一段36號前時，發現老翁連人帶車倒在路中央，隨時可能遭往來車輛撞擊，立即上前協助排除危險。經確認老翁無明顯外傷後，員警先讓他在路旁休息並加以安撫。

員警進一步關懷時發現，老翁因聽力不佳，無法清楚說明住址及聯絡方式，於是耐心檢視其隨身物品，最後在皮包內找到家屬名片，順利聯繫上家屬，確認老翁住在北屯區九甲巷後，隨即以巡邏車將他護送返家，並交由鄰居協助照料，確認安全無虞才放心離開。

台中市保大指出，警察除維護治安與交通安全外，民眾有需要時也會主動伸出援手，本案員警從發現路倒、排除危險，到聯繫家屬、護送返家，以行動守護長者安全，展現「市民有需要、警察就會到」的服務精神。

警方也提醒，家中若有年長或失智長者，可於衣物或隨身物品放置姓名及緊急聯絡資訊，以便發生迷途或意外時，警方能即時協助聯繫家屬。

台中市警局保大昨天巡經潭子區時，發現九旬老翁騎單車跌倒受傷，協助老翁返家。圖／台中市保大提供

台中市警局保大昨天巡經潭子區時，發現九旬老翁騎單車跌倒受傷，協助老翁返家。圖／台中市保大提供