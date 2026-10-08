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影／「乾隆御製」瓶夾藏陸茶葉闖關茶香洩底 扣大批普洱、大紅袍
保安警察第三總隊第一大隊日前執行海運進口貨櫃落地檢查時，聞到櫃內散發濃郁茶香味，開箱發現業者自中國大陸申報進口「工藝品」，卻夾藏大量未申報茶葉，查獲普洱茶、大紅袍、老白茶等茶品，成功攔阻未經我國食品安全檢驗大量茶葉流入市面，全案依涉嫌違反海關緝私條例移請財政部關務署基隆關後續查處。
保三總隊第一大隊安檢組8月28日會同第一中隊中華小隊共同執行貨櫃查驗，員警開櫃檢查時，雖發現申報貨物為工藝品，現場卻聞到明顯茶葉氣味，研判貨櫃內可能另有夾藏物品，遂逐箱開箱查驗，果然發現大量未申報茶葉，經清點計有普洱茶鐵盒47盒、茶葉69罐、陶罐42個、普洱茶餅5片、茯苓沉香茶2盒、老白茶2盒及大紅袍茶餅等。
查獲部分茶葉包裝印有「宋聘號普洱」等字樣，另有標示「乾隆御製」的描金琺瑯彩六方瓶夾藏老茶，包裝及藏茶方式相當多樣，企圖利用一般工藝品貨物掩飾茶葉，增加查驗辨識難度。
保三總隊表示，茶葉屬食品，依法輸入應接受相關食品安全檢驗及符合標示等規定。業者以「工藝品」名義申報，若未經查驗即流入市場，將可能產生食品安全及消費者權益風險；另因走私茶葉缺乏正常進口程序及完整來源資訊，消費者亦難以確認其產地、成分及品質。
警方透過「申報資料與現場查驗」交叉比對，從貨櫃中發現異常氣味並進一步查驗，成功攔阻茶葉走私入境，落實邊境查緝。
保三呼籲民眾購買茶葉應選擇來源清楚、標示完整及信譽良好的合法通路，勿因價格低廉購買來路不明茶品；警方也將持續與海關等相關單位密切合作，強化進口貨櫃查驗及情資聯繫，防杜不法物品藉由貨櫃走私入境。
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