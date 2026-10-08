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3歲女童趁家人忙溜出門「探險」 警在1公里外工地平安找回
屏東縣里港警分局新圍派出所接獲陳男報案，3歲女兒趁家人忙於家務自行跑出家門，因住家周邊多為魚池，擔心發生危險，展開搜尋，約30分鐘後，在距住家約1公里外農科園區神農路工地尋獲女童，交由家屬帶回。
警方1日上午10時許接獲報案，以女童住家為中心擴大搜尋，沿途查看道路、魚池及周邊處所，最後在農科園區一處施工工地附近發現女童，當時附近工地人員在旁協助關心。員警安撫女童並通知家屬，確認女童平安無恙。
據了解，陳姓父女平時旅居國外，近日返回鹽埔老家，女童趁大人忙於家務時跑出家門，所幸在警方與熱心民眾協助下平安返家。
警方提醒，年幼孩童好奇心強，對道路、水域及施工場所等危險缺乏判斷能力，家長應隨時留意孩童動向並做好住家安全防護。若發現孩童走失，應立即撥打110報案，提供衣著特徵、照片及可能前往地點，以利警方迅速協尋。
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