高雄水產二代車禍遭毆後4天 家門口又被惡煞持刀砍傷

高雄水產行41歲郭姓二代3日遭人砍傷頸部，犯嫌被逮後，郭男7日又遭3煞埋伏持刀砍殺並開車衝撞，目前警方已掌握車號追緝中。

警方調查，郭姓男子3日下午4時許，開車行經仁愛路與成功路口時，遭蘇姓男子開車追撞，雙方下車理論，郭男先被蘇男揮拳重擊，再被蘇男持刀砍殺，還好郭男避開要害，但左手臂、額頭仍被劃傷。

警方到場將蘇男逮捕，依涉嫌恐嚇、殺人未遂等罪嫌移送橋頭地方檢察署，未被羈押。

不料事隔4天，昨7日下午2點許，3名陌生男子埋伏於郭男茄萣區住家外，持開山刀亂砍郭男並噴灑辣椒水，郭母見狀不顧危險衝出查看，嫌犯則搭車逃逸。

湖內警分局昨天獲報後到場，犯嫌已經逃逸，郭男自認未與他人結怨，警方表示，已調閱相關監視器畫面，掌握涉案車輛車號，目前正積極追查相關涉案人員及釐清案發原因。