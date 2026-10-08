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參加晚會與妻走散！7旬翁打電話無人接聽 中壢警急協尋

桃園電子報／ 桃園電子報

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中壢警分局在附近執行勤務，老翁趕緊上前求助。圖：讀者提供

桃園市一名7旬溫姓老翁日前與妻子自大園區搭遊覽車去中壢區參加晚會，晚間21時45分許散場後卻與大家走散，老翁撥打電話給妻子，對方均未接聽，此時中壢警分局在附近執行勤務，老翁趕緊上前求助。警方立即協助聯繫、通報群組協尋，所幸後續領隊帶著隊伍行經路口時發現老翁，順利將其接回團體，化解這場驚魂。

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龍興派出所警方立即協助聯繫、通報群組協尋。圖：讀者提供

龍興派出所表示，所長賴柏仁、警員呂紹榮及簡雄雄，日前晚間於中壢區環中東路與吉長二街口執行勤務時，遇到一名與同行團體走散的老翁求助。根據警方了解，老翁與妻子均年逾7旬，居住於大園，當天搭乘遊覽車前往中壢參加晚會，散場後在人潮中走散。老翁多次撥打妻子電話均未獲接聽，又因行動不便，便向現場員警求助。

員警起初僅掌握老翁姓名，仍耐心詢問相關線索，得知兩人搭乘大園五權里的遊覽車後，便協助聯絡、在附近尋找車輛，並通報群組協尋。過程中，員警持續在旁陪同老翁，讓他安心等候，所幸領隊帶著隊伍行經該路口時發現老翁，將其接回團體。

中壢分局長林鼎泰表示，員警執勤時除維護現場秩序，也時刻留意民眾需求，遇到長者求助，主動關懷並提供協助。另提醒民眾，陪同長輩參加大型活動時，應事先約定集合地點，並讓長輩隨身攜帶家屬聯絡資訊，如不慎走散，可向現場員警或工作人員求助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：參加晚會與妻走散！7旬翁打電話無人接聽 中壢警急協尋

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